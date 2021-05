Lo último que vende Xiaomi es un váter inteligente controlado a distancia

Xiaomi se ha caracterizado a lo largo de los años por ser un fabricante que ha lanzado nuevos dispositivos de prácticamente cualquier tipo, aunque siempre con unas características y rasgos comunes similares. Sobre todo ofreciendo funcionalidades inéditas en esos segmentos, con calidad y a un precio muy ajustado. Y no es la primera vez que nos encontramos con una taza del váter perteneciente a una de las firmas del ecosistema de Xiaomi. Como en este caso, el nuevo producto que ha llegado a Youpin, la plataforma de crowdfunding de la firma en China, que nos ha permitido conocer un curioso gadget con el que nuestros ratos en el baño van a ser más placenteros.

Una tapa inteligente para el váter

Este dispositivo sin duda tiene todo lo que le podemos esperar a un fabricante del entorno de Xiaomi. En este caso pertenece a la firma Tinymu que ha lanzado este curioso gadget. Se trata de una tapa para el váter que es compatible con las tazas de cerámica que normalmente hay en nuestros hogares. Por tanto no estamos comprando toda la taza, sino solo la parte superior de esta, si no difícilmente la podríamos comprar online y desde China. El principal objetivo de esta taza es que contemos con un espacio siempre esterilizado y libre de olores, y es ahí donde entra toda la tecnología que nos suelen ofrecer este tipo de tapas inteligentes.

La taza inteligente | Xiaomi Youpin

Por tanto este dispositivo cuenta con un sistema que es capaz de esterilizar aún más el agua que sale por la taza cuando tiramos de la cadena. Pero sobre todo nos ofrece un agua extremadamente limpia y libre de e.coli y estafilococo aureus cuando con su potente chorro limpia nuestras zonas más íntimas. Porque sí, este es uno de esos ingenios que pueden hacernos un servicio completo, y no solo mantener la taza extremadamente limpia, sino también limpiarnos a nosotros mismos cuando terminamos de hacer nuestras necesidades. Un inodoro que se pre humedece cuando detecta que nos sentamos, con el objetivo de evitar que se puedan adherir restos a las paredes de la taza.

Sin duda el punto más interesante y exótico para los usuarios occidentales es el chorro limpiador con el que cuenta. Esta tapa es capaz de calentar en un solo segundo el agua desde una temperatura de 5 grados a los 35 grados centígrados. Por lo tanto el agua nos limpiará con total comodidad e incluso con un efecto relajante. Cuenta con ocho modos de limpieza, incluyendo un modo infantil, lavado menstrual, de glúteos, incluso un modo de masaje. Por supuesto después de lavarnos este chorro de agua también nos seca. Gracias a su vez a un chorro de aire caliente, que puede llegar a los 50 grados centígrados, aunque tiene otros modos menos agresivos en este caso.

Para rematar las comodidades el propio anillo de la tapa se calienta, para que incluso en las noches más frías del invierno no sintamos esa impresión de sentarnos sobre un cubito de hielo. En este caso no se trata de un dispositivo que se conecte a nuestro móvil o que pueda controlarse desde él, pero sí que cuenta con un mando “a distancia” y con el que podemos elegir manualmente cada uno de los modos de limpieza y todas las características únicas que hemos visto con las que cuenta. Su precio no es elevado, de 127 euros al cambio. De momento está a la venta en China, pero podremos importarlo desde sus tiendas online en el corto plazo.