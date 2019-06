Truelifi: las bombillas que dan conexión a Internet a través de la luz

Las bombillas TrueLifi cuentan con una tecnología que aprovecha las ondas lumínicas para transportar datos. De este modo, cualquier bombilla o LED es susceptible de convertirse en un punto de acceso a Internet. Evidentemente, la contrapartida es que no nos podemos conectar a través de una conexión inalámbrica habitual, necesitamos un receptor LiFi, algo que también ha mostrado Signify. Se trata de un simple "pincho" USB que hace las veces de antena y receptor LiFi y que es el que nos servirá para estar conectados a Internet. Algo parecido a as antenas WiFi USB que usamos hace años cuando no era tan normal tener un ordenador con conexión inalámbrica.

Una tecnología con luces y sombras - nunca mejor dicho -

Ahora mismo, son un producto que está enfocado al mundo empresarial, con especial interés en colarse en las oficinas para mejorar la conectividad de todos los puestos de trabajo. Algunas de las ventajas que presenta esta tecnología, que por otra parte lleva desarrollándose ya varios años, es que es especialmente interesante para liberar de interferencias un espacio saturado de señales de radiofrecuencias. O también, en aquellos sitios como hospitales, donde la señal del WiFi puede interferir con el funcionamiento de equipamiento médico delicado. Finalmente, por si acaso alguno lo dudaba, alguna de sus principales desventajas es que es necesario tener las bombillas encendidas todo el rato ya que la transmisión de datos se hace mediante la luz - de ahí el enfoque en sitios donde la iluminación es permanente -, y de hecho, las sombras son el gran enemigo de esta tecnología.

TrueLifi | Signify (Philips)

De momento, el producto que ha presentado Signify tiene el potencial de llegar a velocidades de hasta 150 Mbps, algo similar a lo que ofrece tanto el WiFi o el 5G, pero claro, sin el impacto de contar con antenas para emitir en radiofrecuencia. Habrá que ver como se desarrolla esta tecnología y hasta donde es capaz de llegar.