Todas las opciones para reproducir música en los altavoces Amazon Echo

Uno de los mejores altavoces inteligentes que existen en la actualidad son los Amazon Echo, que ofrecen una gran compatibilidad con diferentes dispositivos y, además, la cantidad de opciones que ofrecen es altísima. Una de las que existen es la de escuchar música de forma sencilla y cómoda. Explicamos todo lo que es posible realizar con este accesorio al respecto.

Para conseguir la funcionalidad deseada, lo que se tiene que aprender a utilizar y exprimir al máximo es el asistente de voz Alexa que hay en el interior de los Amazon Echo, y que es lo que les permite aumentar su utilidad respecto a otros altavoces Bluetooth (por poner un ejemplo). Por lo tanto, si se controlan los entresijos de esta herramienta desarrollada por la compañía liderada por Jeff Bezos, se puede sacar el máximo partido del producto del que hablamos -y que son muchos-.

Amazon Echo | Amazon

Una de las grandes virtudes que ofrece los Amazon Echo es que todo lo que se hace es realmente sencillo, por lo que no tiene complicación alguna desde conocer el tiempo que hace en cualquier lugar del mundo; establecer recordatorios de forma intuitiva; y, como no, reproducir contenidos multimedia donde la música es una elemento principal (ya que no hablamos de las pantallas inteligentes de la tienda online). El caso, es que como se va a comprobar a continuación, todo es realmente sencillo.

Opciones para reproducir música con los Amazon Echo

Lo primero que se debe conocer es que con los altavoces de los que hablamos es que utilizan tecnología Bluetooth A2DP, que es lo que permite que la calidad de lo que se reproduce sea alta -y sin retardos y cortes-. Además, también se utiliza el perfil AVRCP que es lo que posibilita que todo es posible controlarlo con la voz y, por lo tanto, se añade sencillez al proceso de escuchar música, por poner un ejemplo. Por lo tanto, los Amazon Echo están perfectamente equipados para acciones como el iniciar y parar una reproducción o el saltar de pista a una anterior o posterior.

En lo que tiene que ver con el uso de los Amazon Echo a la hora de escuchar música, es posible disfrutar tanto de los contenidos que se tienen almacenados en los dispositivos a los que tiene acceso Alexa, como por ejemplo smartphones y tablets, y, también es posible acceder a diferentes servicios en streaming compatibles mediante el acceso Internet. Por lo tanto, se cubren todas las posibilidades existentes en la actualidad lo que demuestra que estos altavoces son una gran solución para disfrutar de tus canciones favoritas de forma sencilla y cómoda.

Uso de la música en los Amazon Echo

¿Y qué opciones en streaming es posible dar uso con los altavoces de la comida tienda online? Pues un ejemplo es su propio servicio Amazon Music, pero hay muchos más. Un ejemplo es Spotify, que es el servicio más utilizado a nivel mundial en estos momento (algo que se consigue gracias al uso de la hambrienta a Connect). Existen otros disponibles, y todo ellos, se pueden dar de alta en la aplicación Alexa para dispositivos móviles en el apartado Música que hay dentro de Configuración. Una vez estés allí, simplemente tienes que utilizar la opción Más servicios de streaming de música. Así de sencillo es todo con los Amazon Echo.