Cómo exprimir a fondo los conectores USB con estos adaptadores

Sin duda las conexiones físicas más utilizadas en dispositivos inteligentes son los puertos USB, se utilizan para conectar multitud de dispositivos. En muchas ocasiones los puertos disponibles en nuestros dispositivos no son suficientes para conectar todos los periféricos y gadgets, por lo que a veces es necesario utilizar diferentes adaptadores, cómo te contamos a continuación.

Adaptadores USB

Son muchos lo usos que podemos darle a los puertos USB de nuestros dispositivos y gracias a su versatilidad podemos usarlos para conectar casi cualquier dispositivo con la ayuda de conectores y adaptadores de diferentes tipos. A continuación, te contamos una selección de adaptadores y multiplicadores que puedes encontrar en función de tus necesidades.

Adaptador multiconexión | Abask

Una de las opciones más demandadas son los multiplicadores, un adaptador con varias conexiones USB con las que podemos conectar varios dispositivos a la vez a un único puerto. Pero estos no son la única opción porque dependiendo de nuestras necesidades podemos encontrarlos con una amplia selección de conexiones, como pueden ser VGA, USB C, HDMI o USB 3.0, pudiéndolos ampliar tanto como nos haga falta como es el caso del adaptador Abask que dispone de hasta 8 salidas diferentes, este lo integran 3 USB, un puerto 1 Gigabite, Ethernet, una salida HDMI y ranuras para tarjetas microSD y SD, además de un puerto USB Tipo C.

Adaptador Tipo C a USB | Nonda

Pero no son la única opción, otra lo son los adaptadores de Tipo C a USB. Muy populares entre los usuarios de dispositivos móviles, ya que permiten conectar cualquier dispositivo USB con un teléfono móvil o transferir y almacenar tipo de tipo de archivos. Además, ocupan muy poco espacio y son económicos. Otro conector muy versátil con el que podemos conectar el ordenador a un televisor o un monitor más grande es el adaptador USB a HDMI, con estos podemos transmitir fácilmente audio y video de calidad. Si eres de los que aun tienes tarjetas SD o microSD te vendrá tener muy bien tener un lector adaptador de tarjetas, una especie de pendrive donde las introducimos para poder leerlas. Por último, son muchos los dispositivos que ya no disponen de puerto ethernet, pero si tienes la necesidad de conectarlo con cable de red puede usar un adaptador USB Ethernet, este permite aumentar la velocidad de transferencia y podemos usarlo para conectar consolar o TV BOX.

Adaptador USB a HDMI | Amazon Basics

Una amplia selección con infinitas opciones y gracias a la que podemos ampliar las posibilidades de conexión de nuestros dispositivos. Pequeños, transportables y sobre todo no hay que hacer una enorme inversión para sacar el máximo partido de ellos. Una solución a la hora de transferir datos si no tenemos la posibilidad de hacerlo de forma inalámbrica a través de redes Wifi. Además, nos permite convertir un simple puerto USB en cualquier otro tipo de conexión que necesitemos en cada momento. Gracias a la versatilidad de estas conexiones podemos usarlos para copiar e intercambiar archivos, transmitir imágenes y sonido, cargar las baterías de cualquier aparato en caso de necesitarlo y un largo etc.. y todo sin necesidad de invertir mucho dinero.