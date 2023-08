¿Tienes una memoria USB que no funciona? Así puedes recuperarla

Hubo un tiempo en el que el uso de los servicios de almacenamiento online no eran tan populares y era común almacenar y transportar nuestros archivos con la ayuda de memorias USB. Este método sigue siendo muy utilizado y en algunos aspectos es incluso más seguro que almacenarlos en la nube. Pero eso no quita que nos encontremos con algún que otro problema a la hora de leer su contenido. A continuación, te contamos qué puedes hacer si no puedes transferir los datos.

Arregla una memoria USB para transferir los datos

Las memorias USB son una alternativa muy viable para guardar y transportar nuestra información. Aunque al igual que sucede con los archivos subidos en la nube, podemos encontrarnos con algunos problemas de acceso, sobre todo a la hora de copiar los datos entre los dispositivos. Algunos de esos podemos resolverlos fácilmente llevando a cabo estos procesos.

Recuperando memoria USB | TecnoXplora

Si has conectado una memoria USB al ordenador y no nos permite transferir documentos de uno dispositivo a otro, puede ser porque no se ha conectado correctamente. Por lo que debes retirar el con seguridad el dispositivo y volverlo a conectar. Teniendo en cuenta esta vez, esperar un tiempo productivo para acceder a la memoria y proceder al traspaso de información.

Mantener los dispositivos actualizados es algo que afecta a su uso, y en este caso también puede suceder que no esté al día y por ello tengamos problemas la hora de transferir datos. Para comprobar si el controlador USB está correctamente actualizado, debemos acceder al controlador de dispositivos. Lo que podemos hacer siguiendo los siguientes pasos.

Utiliza la herramienta de búsqueda para acceder al “administrador de dispositivos”

Una vez encontramos este apartado, localiza los “controladores de bus serie universal” donde encontramos los puertos USB de nuestro ordenador.

donde encontramos los puertos USB de nuestro ordenador. Pulsa con el botón derecho sobre el controlador en cuestión, y en ventana desplegable selecciona “ propiedades ”

” En la nueva ventana emergente encontramos 4 pestañas con diferentes opciones, en esta ocasión seleccionaremos “ controlador ”

” Por último, pulsa actualizar controlador y sigue las indicaciones del asistente para completar el proceso.

Otras de las opciones que podemos barajar si sigue persistiendo el problema es que el dispositivo resida en la infección con malware, ya sea del dispositivo USB o en nuestro ordenador. por lo que no está de más en este momento, realizar un escaneo de los dispositivos utilizando para ello Microsoft defender. En el caso de que el resultado de este sea positivo llevar las acciones necesarias para limpiarlos dispositivos.

Por último, si iniciada la transferencia de datos esta se corta de forma súbita esto puede deberse a que el propio USB o la información está corrupta. Lo que significa que esté dañada o incompleta. En tal caso, la solución es mucho más drástica y si queremos seguir usando la memoria no tendremos otra alternativa que formatearla de nuevo. Con lo que perderíamos toda la información sin posibilidad de recuperarla posteriormente. Por lo que antes de iniciar este proceso, debemos decidir si el beneficio va ser mayor que el perjuicio que nos ocasione.