¿Tienes unos auriculares Huawei? Así puedes emparejarlos con un segundo dispositivo

Escuchar música o cualquier otro contenido multimedia a través de auriculares es una alternativa cuando queremos hacerlo de forma privada o no molestar a los que tenemos alrededor. Con la aparición de los dispositivos inalámbricos es mucho más fácil ya que no existe la obligatoriedad de estar conectados a un aparato por medio de un cable lo que nos da una mayor libertad.

Sincroniza tus auriculares Huawei con varios dispositivos

Sincronizar estos dispositivos es muy sencillo, los avances en el sistema de emparejamiento hacen que simplemente con sacarlos de su estuche de carga por primera vez que estén en modo emparejamiento estén listos para conectarlos. Aunque usarlos con varios dispositivos no es tan sencillo como en el caso de los auriculares con cable, los cuales enchufamos y desenchufamos de un dispositivo a otro sin tener en cuenta nada. En el caso de los inalámbricos es posible emparejarlos con dos dispositivos de forma simultánea pero no es tan sencillo como en el cable, aunque no hay que preocuparse en exceso por este tema porque dentro de lo que cabe no es muy difícil.

Sincronizando los auriculares con dos dispositivos | Huawei

Son muchos los usuarios que no leen atentamente los manuales de usuario, la facilidad de uso de estos dispositivos ha hecho que dejemos de lado estas y nos lancemos a usarlos después de sacarlos de la caja, pero hay secretos en estos manuales que nos ayudan a sacarle el mayor partido de nuestros dispositivos. Cuántas veces no has desvinculado tus auriculares Huawei para usarlos con otro dispositivo. Pues debes de saber que si quieres usar tus cascos con un segundo aparato no tienes que desvincularlos necesariamente del primero. Puedes hacer este sencillo truco. Para llevar a cabo el proceso necesitas el estuche de los auriculares y pulsar el botón a la derecha de este. Es habitual que pase desapercibido ya que está totalmente integrado en la carcasa y puede que no te hayas percatado de su presencia.

Para activar el sistema de emparejamiento de nuevo en nuestros auriculares sin hacerlo de una conexión previa, debes de abrir el estuche de carga de los auriculares y mantener presionado dicho botón durante dos segundos. Si lo hemos realizado correctamente veremos un leve parpadeo y al sacar los auriculares de la caja veremos como otros dispositivos los reconocen sin problemas, permitiendo el emparejamiento sin desvincularlos previamente. Esto no significa que podamos usar ambos dispositivos a la vez ya que se crearía un conflicto entre ellos, pero sí que escucharemos el contenido que estemos reproduciendo en cualquiera de ellos.

Para asegurarnos de escuchar correctamente el sonido reproducido en un dispositivo y evitar interferencias siempre podemos desactivar el bluetooth del dispositivo que no estemos usando en ese momento. Una solución muy sencilla para usar los auriculares en dos dispositivos al mismo tiempo, pero no de forma simultánea. Por otro lado, si queremos desvincular los auriculares de todos los dispositivos al mismo tiempo de una forma rápida y segura. Tenemos la opción de apretar el botón durante 10 segundos, de este modo los restableceremos de fábrica.