La tableta de Google se queda sin secretos en su última filtración

Esta misma semana, el próximo miércoles 10 de mayo, Google presentará y pondrá a la venta su primera tableta en varios años. Y es que sabemos bastante de ella, porque la propia Google ha desvelado algunos detalles interesantes, aunque no todos los que conoceremos en el momento de su presentación. En esta ocasión las informaciones alrededor de la tableta se amplían con una nueva filtración masiva. Una filtración que nos da detalles muy precisos sobre la nueva tableta, y que deja poco a la imaginación durante su presentación. Vamos a conocer todos esos detalles para hacernos una mejor idea de lo que nos ofrecerá este dispositivo.

Todo lo que ya se sabe

En esta filtración se dan detalles muy interesantes sobre esta nueva tableta. Y es que se ha filtrado prácticamente al completo en Amazon, en su tienda de Japón, donde se ha visto en detalle tanto en forma de datos como de imágenes. En cuanto a los datos, podemos esperar una pantalla de gran tamaño, con 10,95 pulgadas, tecnología LCD y una resolución de 2560x1600 píxeles. Esta tendría una relación de aspecto bastante amplia, de 16:10. Su densidad de píxeles sería de 276 píxeles, y no tendría una tasa de refresco alta, sino la tradicional de 60Hz.

Su procesador es el nuevo Google Tensor G2 que hemos visto en los Google Pixel 7, mientras que la memoria RAM LPDDR5 sería de 8GB. En el caso del almacenamiento tendríamos entre 128GB y 256GB compatibles con el estándar UFS 3.1, que le da un plus de velocidad a la lectura y escritura de datos. Contaría con un Wifi 6E ultra rápido, capaz de descargar datos a una velocidad cercana al gigabyte. También hay Bluetooth 5.2, así como un chip UWB de banda ultra ancha, lo que permitiría usar esta tableta como una llave digital o incluso como un localizador.

Habría también un conector USB tipo C, para cargar una batería de 27Wh. En el terreno multimedia tendríamos cuatro altavoces, así como tres micrófonos. A la hora de hablar de la cámara de fotos, no podemos esperar la calidad de los móviles Pixel, ya que tendría el mismo sensor de 8 megapíxeles tanto en la parte delantera, para selfies y videollamadas, como detrás, para hacer fotos y grabar vídeos. Por tanto, en este aspecto no podemos esperar mucho, sino un rendimiento correcto sin más. Por tanto, a nivel técnico se ha desvelado prácticamente todo de esta tableta de los de Mountain View. Solo nos falta conocer su precio oficialmente.

¿Qué esperamos de su precio?

Pues bien, este también se ha filtrado en las últimas semanas, incluso a nivel europeo. Hablamos de un coste en nuestro continente de entre 600 y 650 euros, lo que la situaría a la par de tabletas como el iPad básico o el iPad Mini, que se mueven en esa horquilla de precio. Todo se confirmará el próximo miércoles 10 de mayo, cuando se celebrará en Mountain View una nueva edición del Google I/O, la conferencia de desarrolladores de la firma californiana.