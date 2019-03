Surface Studio: el nuevo ordenador táctil de Microsoft que debería preocupar a Apple

El evento de Microsoft se ha dividido en dos partes. ¿Recuerdan el episodio de Los Simpson en que los habitantes de Springfield van a ver un partido de fútbol México-Portugal y acaban provocando una batalla campal por lo aburrido del mismo?

Algo así fue la primera parte de hoy con Microsoft, en la que se anunciaron novedades inverosímiles para Windows 10 Creators Update, que llegará en primavera de forma gratuita para dispositivos ya con Windows 10. Se centran en nuevas posibilidades para la creación de objetos virtuales en 3D, que ha acabado siendo una forma bastante poco elegante de crear postales, emojis y demás.

También se ha hablado de realidad virtual. Hololens todavía está lejos de alcanzar una buena tracción de novedades de calado frecuentes, pero mientras tanto, Microsoft ha anunciado un acuerdo con terceros, entre los que se encuentran Lenovo, HP, Asus o Dell, para crear cascos de realidad virtual compatibles con Windows 10. Costarán al menos 299 dólares y llegarán el año que viene.

La segunda parte ha ido mucho mejor, con una puesta a punto de Surface Book, el convertible que nos enamoró hace un año pero que apenas ha vendido unidades (prácticamente ni ha salido de Estados Unidos).

Ahora es más potente y tiene una mejor autonomía: no sólo ha supuesto un reemplazo de componentes, sino que ha sido rediseñado por dentro. Por fuera mantiene la misma apariencia que el modelo anterior. Costará de 1499 dólares en adelante.

Y sin duda, lo más destacado: Surface Studio, el nuevo ordenador all-in-one de Microsoft, al estilo del iMac de Apple. Con una pantalla abatible de 28 pulgadas, y un 63% más de píxeles que un monitor 4K, llama la atención a primera vista.

Además, es extraordinariamente delgada, con apenas 12.5 milímetros de grosor. También es táctil, lo cual, unido a su formato abatible, da muchas más posibilidades a creadores como diseñadores o creativos.

Ms Studio | Microsoft

Pese a su gran pantalla y su carácter de sobremesa, no parece demasiado enfocada a gamers, ya que su tarjeta gráfica es de la generación anterior. No obstante, sus funciones, prácticamente únicas en el mercado, sí le dan el suficiente atractivo como para poder encontrar un nicho de mercado al que atacar: Microsoft ha hecho un producto que quizás no sea perfecto (nadie lo es), pero sin duda atrae.

Por lo demás, tiene 32 GB de RAM, y en su máxima configuración, procesador i7 y 2 TB de disco híbrido (disco duro y SSD). Y un accesorio sorprendente, la Surface Dial: un botón físico que se superpone sobre la pantalla y hace muy rápido el cambio de opciones y configuraciones, especialmente en el campo del diseño.

Ms Dial | Microsoft

Eso sí, su precio no es para cualquiera, todas estas bondades tienen un precio: el modelo básico partirá de los 3.000 dólares, y llegará hasta los 4.200 si queremos el mejor procesador y almacenamiento, así que en muchos casos será justificable para usos profesionales en la creatividad. O simplemente, para quien también le haya encantado y quiera gastarse tal cantidad.