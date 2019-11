¿Cuántas veces has deseado ahorrarte el engorroso trámite diario de tener que hacer la cama por las mañanas? ¿Cuántas veces has discutido con tu pareja al no poneros de acuerdo sobre la temperatura a la que deberíais dormir?

Ambos problemas tienen una misma solución: Smartduvet, la funda nórdica que hace la cama por sí misma y cuenta con dos zonas de aclimatación diferenciada. Se trata de un invento comercializado por una compañía canadiense y que se puede adquirir vía online.

En el vídeo te mostramos cómo Smartduvet es capaz de hacer la cama por sí misma

Smartduvet utiliza una novedosa tecnología que consiste en una funda hinchable ultraligera que permite circular aire acondicionado en su interior. Para la función de hacer la cama de forma automática, un aparato hincha las cámaras de aire para colocar la funda nórdica en su posición inicial.

Los creadores de este invento aseguran que Smartduvet puede contribuir a reducir el gasto energético, ya que permite calentar o enfriar la cama directamente en vez de tener que aclimatar la casa entera. Para utilizar estas funciones avanzadas, el aparato se controla a través de una aplicación móvil específica que permite programar la temperatura a gusto del usuario.

Smartduvet está disponible en cinco dimensiones diferentes, adaptadas tanto a camas individuales como a camas dobles de gran tamaño. Además, la empresa comercializadora ofrece envío internacional. El precio del producto oscila actualmente entre los 272€ y los 353€, dependiendo del tamaño escogido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Has notado que estás en la cama y no te puedes mover? Quizá sufras parálisis del sueño