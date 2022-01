Samsung lanza un mando a distancia que se carga con las ondas de tu Wifi

No cabe duda de que si hay un dispositivo del que tenemos multitud de modelos en casa ese es el mando a distancia. Ya sea del televisor, del aire acondicionado, o de cualquier otro dispositivo, la realidad es que siempre los tenemos dando vueltas por el salón. Y no solo eso, cada dos por tres estamos cambiándoles las pilas, siempre en el momento menos oportuno, cuando no tenemos ninguna a mano. Pues bien, ahora Samsung ha presentado su nueva gama de televisores Micro LED, Neo QLED o Lifestyle TV, y lo ha hecho con un mando a distancia que al final es lo que más nos llama la atención de este dispositivo. Sobre todo, por su manera de recargarse.

Un mando aún más innovador

El pasado año Samsung ya les dio una vuelta a sus mandos a distancia, para hacer más sencilla y cómoda la recarga de energía. Para ello introdujo por ejemplo células solares, capaces de captar luz de los rayos del sol para recargar su batería. Esto básicamente permitía tener siempre cargado el mando a distancia. Vamos, que nunca nos va a pedir que le cambiemos las pilas ni nada por el estilo. Y esta vez Samsung ha querido darle una vuelta de tuerca a esto, con otro método para que el mando se cargue automáticamente cuando lo dejas en cualquier lugar del salón o de la casa, incluso cuando lo pierdes, eso sí, siempre que tengas conectividad Wifi.

Eco Remote 2022 | Samsung

Y es que esta es esencial para poder cargar el mando a distancia de los coreanos. Se trata del nuevo Samsung Eco Remote de 2022, que llega no solo con la carga mediante células solares, sino también con un nuevo método de carga, a través de las ondas de las redes Wifi. Prácticamente todos nosotros tenemos alguna red Wifi en casa, ya sea más o menos rápida. Y gracias a ella, este mando va a poder recargar cómodamente su batería. Lo que hace este mando es extraer energía de las ondas de radio que emite nuestro router Wifi. Es algo similar a esas cargas inalámbricas de varios metros de distancia que están probando varios fabricantes de móviles para sus dispositivos.

La gran diferencia en este caso es que el router Wifi es un método válido para cargar el mando, ya que la batería con la que cuenta es bastante pequeña y limitada, por lo que no hace falta tampoco una gran carga de energía para poder hacerlo funcionar. Un mando a distancia que por otro lado presume de haber sido fabricado en materiales reciclados, y que cuenta con accesos directos en forma de botones a las principales plataformas de streaming. Otra novedad es que este modelo de mando no solo estará disponible en color negro, sino que también se podrá comprar en color blanco en su versión de 2022. Sin duda un llamativo sistema de carga para el mando, que ojalá se extienda a los de otros modelos de distintos fabricantes durante este próximo año.