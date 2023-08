El Samsung Galaxy Z Flip 6 por fin estrenaría una cámara totalmente renovada

La cámara de fotos es un aspecto esencial de todo smartphone, y más si este se considera de alta gama. En el caso de los plegables de Samsung no se ha prestado demasiada atención a este aspecto, como quizás sí que lo han hecho algunos de sus competidores. Es el caso de los modelos Flip, que cuentan con una cámara bastante decente, pero que no es ni mucho menos la que esperaríamos de un móvil de alta gama. Pero eso estaría cerca de cambiar, ya que por lo que conocemos ahora, es posible que Samsung revolucione su plegable con una cámara mucho mejor preparada y con más resolución.

Así será su nueva cámara

Todavía falta prácticamente un año para su presentación, ya que como sabéis, el actual modelo se presentaba el pasado 26 de julio y se ponía a la venta el pasado viernes. Pero las filtraciones no entienden de tiempos, y ahora hemos podido comprobar cómo estas ya nos avanzan características de teléfonos muy lejanos en el tiempo. En este caso, estamos hablando de la cámara del Samsung Galaxy Z Flip 6, y de cuáles serían sus sensores.

Concretamente la gran novedad estaría en el nuevo sensor principal de la cámara trasera. Este pasaría del actual de 12 megapíxeles, a uno nuevo de 50 megapíxeles. Se especula con que este sensor sería el mismo que hemos visto por ejemplo en los Samsung Galaxy S23 y S23 Plus, por lo que sin duda mejoraría sustancialmente respecto de lo que ofrece ahora, que es una buen a cámara, pero ni mucho menos lo que podíamos esperar de un teléfono tan sofisticado como este.

No se ha conocido nada sobre el sensor secundario, que debería se un nuevo ultra gran angular de más resolución que el actual, que también es de 12 megapíxeles, pero es posible que no haya cambios en este aspecto. Si hablamos de la cámara selfie, de 10 megapíxeles, también hay margen de mejora, quizás para llegar hasta los 12, 20 o 32 megapíxeles, aunque mucho nos tememos que no deberíamos esperar muchas mejoras en esta cámara.

Sobre el resto del teléfono, todavía es muy pronto para conocer su ficha técnica, pero conociendo al modelo actual, podemos hacernos una idea de lo que podría ofrecernos o en qué debería mejorar este modelo cuando se lance. Y es que una vez superado el dilema de la pantalla externa con una mucho más grande. Ahora toca mejorar otros aspectos. Tendremos seguro el Snapdragon 8 Gen 3, el procesador de alta gama de 2024 en Android. Y esperamos o deseamos que mejore aspectos como el de la batería.

Primero con una más capaz, de mayor capacidad, sería ideal la tecnología de apilamiento, para ofrecer más capacidad en el mismo espacio. Y por supuesto, esperamos una carga más rápida, que supere los 25W actuales, no pedimos mucho, quizás una carga de 45W para equipararse a otros móviles de alta gama. En definitiva, una nueva generación que podría mejorar en aspectos clave de un teléfono que se ha demostrado es todo un éxito de ventas.