Realme trabaja en una edición 5G de su popular tableta

El fabricante chino se ha estrenado en el mercado de las tabletas con un éxito razonable, y es que su Realme Pad es una de las tabletas más buscadas entre usuarios que se quieren iniciar en este segmento y que buscan un dispositivo con una gran relación de prestaciones y precio. Y la marca no solo se ha atrevido a lanzar una versión mini de su tableta, sino que ahora sabemos que estaría en camino una versión aún mejor equipada, con la conectividad 5G como su gran novedad y quien sabe, también algunas mejoras respecto de los dos modelos que hemos conocido hasta ahora.

¿Qué novedades ofrecería?

Pues bien, es evidente que, por el nombre, Realme Pad 5G, la principal novedad sería la inclusión de esta conectividad, entendemos que a partir de un nuevo procesador que la incluye. Pues bien, es que estamos ante una tableta que no va a tener que ver nada con la actual, sino que va a ser toda una tableta de alta gama, con un procesador de primer nivel. Porque esta nueva tableta contaría con un procesador Snapdragon 8 Gen 1 Plus u 870. Por tanto, sería más potente incluso que los móviles de alta gama de Android en la actualidad, por lo que no tendría nada que ver con las especificaciones de gama media con las que cuentan actualmente los modelos de la marca en las tiendas.

Esta nueva versión se llamaría Realme Pad 5G Master Explorer Edition, para que como en el caso de los móviles, se trate de unos modelos más avanzados y con un carácter premium, incluso en el diseño, que podría ser realmente atractivo en este caso si sigue los pasos de la gama de móviles. Recordemos que las tabletas que ha lanzado hasta ahora Realme tienen procesadores Helio G80 y UNISOC Tiger T616, que son procesadores de gama media bastante humildes en cuanto a rendimiento. Así que estamos ante una tableta que podría revolucionar la gama de Realme y colocar a la marca para competir en un segmento, el de la gama alta, donde hay algunos pesos pesados.

Realme Pad Mini | Realme

Pero entendemos que la gran baza de este modelo frente a esos pesos pesados será sin duda la del precio, que entendemos será mucho más ajustado que el de su competencia. Una tableta de estas características podría tener un precio, que, en la línea de Realme, podría moverse entre los 400 y 600 euros perfectamente. Porque estaríamos hablando de una tableta ultra rápida y potente. De momento no se sabe cuándo llegará esta nueva tableta al mercado, pero contando con que tendría el procesador de alta gama de nueva generación de Qualcomm, es posible que llegue en la segunda mitad del año, y más posible aún que sea a la vuelta del verano, quizás a finales de agosto o primeros de septiembre. Veremos qué falta finalmente, pero nos parece llamativa esta tableta por parte de Realme, poque podría poner patas arriba un segmento donde los iPad y Samsung reinan con mucha autoridad, veremos qué pasa.