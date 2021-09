Realme lanzará una alternativa a Chromecast con una característica única

Los sticks para el televisor se han convertido en compañeros inseparables para muchos de nosotros. Y es que con ellos hemos convertido muchos televisores normales y corrientes en auténticas Smart TV. Es sobre todo el caso de los Amazon Fire TV Stick, o el último de los Chromecast, que también cuenta con este interesante formato. Ahora sabemos que Realme, al igual que hizo en su momento Xiaomi, va a hacer lo mismo, y va a llegar también a este mercado de los dispositivos para el televisor con su propia alternativa, en forma de stick para el televisor. Y hemos conocido que tendrá una característica poco conocida, o única, dentro de este segmento de dispositivos.

Más almacenamiento que ningún otro Stick

Si, esa es la característica con la que Realme quiere ganarse a muchos potenciales usuarios frente a alternativas como los Fire Stick o Chromecast. Y es que estos dispositivos normalmente cuentan con apenas 4GB u 8GB de almacenamiento interno. Y en este caso parece que Realme va a doblar esa cifra máxima, con 16GB de almacenamiento interno de fábrica, una cifra que no hemos visto desde luego hasta ahora en uno de estos dispositivos, al menos si estamos hablando de primeras marcas. Como es habitual, no toda la memoria estará disponible para los usuarios, sino que una parte tendrá que estar bloqueada para el sistema operativo.

Por tanto, que contara con al menos 12GB de almacenamiento libre para poder guardar en ellos todo tipo de contenidos. Recordemos que, en un Chromecast, descontando el espacio que ocupa el sistema operativo, nos quedan solo 5GB de almacenamiento interno libre en el dispositivo. Esto quiere decir que el de Realme contaría con más del doble de este. Por tanto estamos hablando de una característica que para muchos podría ser importante, ya que podríamos guardar más contenidos en el stick, para verlos independientemente de si tenemos conexión o no a la red.

Como ya dice el nombre de este dispositivo, el Realme 4K Google TV Stick, sabemos dos cosas, que contará con resolución 4K máxima, así como con Google TV como sistema operativo, el sucesor de Android TV. Así que será un dispositivo que rivalizará directamente con el Chromecast más reciente, y contará por tanto con unas características muy similares, porque la realidad es que salvo en aspectos como este del almacenamiento, poco se puede innovar en estos dispositivos, con un formato bastante limitado.

Actualmente los dispositivos más populares, al menos a nivel global, son tanto el Fire TV Stick de Amazon, como el Chromecast de Google, que dejó de ser un mero receptor de vídeo para convertirse en un Stick con sistema operativo propio, así como el de Xiaomi, que también cuenta con Android. Unos dispositivos que están contando ahora con su mayor popularidad, y que es de esperar que según vaya creciendo el parque de Smart TV, vayan perdiendo fuelle, ya que no serán necesarios. No sabemos si Realme lanzará este dispositivo a nivel global o se quedará en India, pero no se puede descartar su llegada a España.