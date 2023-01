Tu Raspberry Pi ahora puede disfrutar cámaras con autoenfoque y más resolución

No cabe duda de que la Raspberry Pi es uno de los gadgets más revolucionarios de los últimos años. Y no porque nos haya descubierto algo que no pudiera hacer cualquier ordenador de sobremesa o portátil. Sino por otras razones, como es un tamaño mínimo, muy diferente al de un ordenador tradicional, capaz de caber en la palma de la mano, y porque es completamente personalizable, no solo en software sino también en hardware. Se ha convertido en un elemento de programación de lo más divertido, y también en un lienzo en blanco para quienes buscan crear todo tipo de proyectos informáticos. Ahora estos cuentan con mejores recursos, ya que ahora tienen acceso a mejores cámaras de fotos, con más resolución y funciones únicas.

Así es la nueva cámara de Raspberry Pi

Gracias a los diferentes puertos con los que cuenta, la Raspberry Pi puede ofrecernos distintas características adaptadas a nuestros proyectos y necesidades. Como por ejemplo convertir este mini ordenador en una cámara de seguridad, o de reconocimiento facial. Para ello ahora es posible adquirir una nueva cámara de fotos, que cuenta con un sensor mucho mejor y que nos va a dar mucha más calidad a la hora de hacer fotos. Este es de una de las marcas más reconocidas en este segmento, como es Sony.

Concretamente se trata del Sony IMX708, que cuenta con un resolución mayor. Más allá de este aspecto, que lógicamente es muy importante, es que cuenta con PDAF, o lo que es lo mismo, tecnología de autoenfoque, por lo que va a poder graduar el enfoque en todo momento ya sea para poder tener mejor enfocado a un sujeto o cualquier objeto que nosotros le pidamos resaltar. Ahora la cámara de Raspberry Pi 3 va a poder enfocar a objetos a solo 5cm de distancia del sensor, lo que está muy bien. Además gracias a la mayor calidad de este nuevo sensor, es posible captar más luz en las escenas donde esta escasea, y por tanto reducir el ruido y aumentar el detalle de la imagen.

Con este nuevo sensor llega también el alto rango dinámico a las Raspberry Pi, por lo que también vamos a poder disfrutar de imágenes con mejores contrastes, negros más puros y colores más vívidos en general. Este sensor llega con una resolución de 11,9 megapíxeles, lo que supone prácticamente 4 megapíxeles más que las cámaras actuales distribuidas por Raspberry. Esta nueva cámara llega en varias versiones. Por un lado la estándar se estrena con un precio de 25 dólares, mientras que hay una ultra gran angular, con 102 grados de ángulo de visión y que tiene un precio de 35 dólares.

Por otro lado hay una nueva versión del anterior sensor, el Sony IMX477, que tiene una resolución de 12,3 megapíxeles y que se podrá usar con lentes de ojo de pez y otros tipos. En definitiva, ahora los seguidores de Raspberry Pi cuentan con mejores módulos de cámara para poder disfrutar de imágenes más detalladas y vívidas, y muy importante, con autoenfoque.