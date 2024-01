Rabbit R1, un nuevo gadget con IA y asequible que quiere acabar con los móviles

El CES nos está dando muchas sorpresas estos días, como suele ocurrir todos los primeros días del año con esta feria norteamericana. En este caso se trata de un nuevo dispositivo, que llega con un objetivo de lo más ambicioso, jubilar al smartphone tal y como lo conocemos. Y es que se trata de un dispositivo que puede funcionar de manera completamente independiente, con su propia tarjeta SIM, y que tiene un tamaño reducido, ya que su pantalla no debe ser grande, al estar todo su control confiado a la inteligencia artificial.

Un asistente con IA para tu bolsillo

Este dispositivo sin duda cuenta con un aspecto de lo más atractivo, con un tamaño pequeño, aunque grueso, nos recuerda algo a esa original consola llamada Playdate. El modelo que han mostrado es de color rojo, y hay que decir que su diseño es uno de los puntos fuertes, ya que se ve un dispositivo muy cuidado en este aspecto. El Rabbit R1 es básicamente un asistente de voz basado en IA que cuenta con el sistema operativo Rabbit OS.

Rabbit R1 | Rabbit

Este ha sido diseñado como un asistente de voz que se alimenta de la IA más rápida. De hecho, sus creadores aseguran que esta es capaz de responder a nuestras preguntas hasta diez veces más rápido que cualquier otra IA en el mercado. Su pantalla muestra al conejito característico de este dispositivo hablando mientras las respuestas se pueden ver en la pantalla y a la vez nos las dicta a través del altavoz integrado. Este cuenta con micrófonos de un alcance bastante amplio, para que podamos hablarle incluso desde largas distancias.

Esto no quita que no podamos hacer llamadas o escribir mensajes, ya que es también un teléfono funcional. Con un simple gesto de agitar podemos abrir el teclado, con el que podremos escribir los mensajes, imaginamos que SMS, porque es evidente que aquí no vamos a encontrar un WhatsApp o iMessage. Cuenta con una cámara que rota 360 grados, que es otro de sus atractivos. Con ella además de fotos, podemos compartir con la IA fotos de lo que nos rodea, y por tanto recibir respuestas sobre el contenido de las imágenes, de su contexto, y un sinfín de detalles que la IA puede analizar de esas fotos tomadas.

El asistente se puede invocar con pulsar un solo botón, por lo que no vamos a estar continuamente obligados a repetir la frase habitual para invocarlo. Al final se trata de un dispositivo muy focalizado en la IA y en la asistencia personal. Es como si dedicáramos un dispositivo inteligente portátil a interactuar con Alexa, el asistente de Google o Siri. Lo bueno en este caso es que prescindimos de todo lo que rodea al smartphone, sus pesados sistemas operativos y apps, para centrar todo en la IA y en unas respuestas prácticamente instantáneas.

Y lo mejor de todo, el precio, porque se estrena por 199 dólares, y se puede pedir para entregar en España. Con el envío, se puede pedir por menos de 200 euros, lo que es un precio atractivo, visto lo exclusivo que es y la experiencia tan innovadora que puede ofrecer.