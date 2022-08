¿Hasta qué punto Alexa o el asistente de Google te graban continuamente?

Constantemente vemos cómo las compañías revisan las condiciones de privacidad de las aplicaciones y sus servicios. Lo que nos garantiza que se mantendrá a salvo todo aquello que compartamos. Son muchos los mitos y rumores extendidos sobre el uso de altavoces inteligentes y si estos nos escuchan y graban. Por lo que vamos a intentar desmontar una de los más extendidos.

Los asistentes de voz no graban nuestras conversaciones

Son muchas las voces que nos dicen, no tengas un altavoz inteligente por que graban todo lo que oyen. Lo cierto es que no, sólo registran lo que queramos, es cierto que existe la posibilidad de almacenar las conversaciones que mantenemos con el altavoz. Una opción que podemos desactivar desde las opciones de configuración tanto del asistente de Google como en Alexa. Pero esto no significa que graban todas las conversaciones que mantenemos delante de ellos, ya que vulneraría nuestros derechos y los compromisos de privacidad de las empresas.

Alexa | Amazon

Por lo que no podemos decir que no nos espían. Es cierto que estos dispositivos siempre están a alerta, de otro modo no podrían responder a las palabras de activación, ya sea “Alexa”, “Amazon” o “Echo” en el caso de los dispositivos de Amazon. “Hey Google”, “Ok Google” o “Ok Boo Boo” en el caso de los dispositivos de Google. Aunque están diseñados para escuchar y distinguir los patrones de las ondas de sonido de sus palabras de activación mientras ignoran el resto. Por lo que pueden reaccionar a nuestra voz sin escuchar el contenido de las conversaciones.

Existe una forma de comprobar si nuestros dispositivos están grabando para ellos podemos revisar el historial en el caso de Alexa y Mi actividad en el caso de Google. Así podemos comprobar la actividad reciente y administrar las opciones de configuración. Por lo que es conveniente revisar de vez en cuando las opciones de configuración del asistente. A través de los ajustes de las cuentas de usuario.

Asistente de Google | Google

Podemos llegar a pensar que los ciberdelincuentes pueden hacer uso de estos para espiarnos. Que pueden acceder nuestros dispositivos, activarlos y escucharnos sin que nos enteremos. Algo que podría suceder en una película de espías es algo más complicado en realidad. Como casi todos los dispositivos están en constante evolución y actualización, esto además del cifrado de datos. Una de las medidas usadas es la encriptación de datos, que garantiza que todos nuestros datos se transmiten de forma segura, por lo que no debemos preocuparnos.

Los desarrolladores de estos sistemas trabajan incansablemente realizando escaneos de seguridad en busca de vulnerabilidades y la mejora de la seguridad por medio de la actualización constante de nuestros dispositivos. Por lo que no debemos preocuparnos, nadie nos espía ni graba las conversaciones a través de los altavoces ni pantalla inteligentes, ni a través de los asistentes de voz. Además, existe la posibilidad de desactivar los micrófonos de forma manual, al hacerlo veremos en nuestros dispositivos la luz roja. Lo que significa que están apagados por lo que no podrán detectar audio. Y por consiguiente no podemos invocarlos ni hacer uso del asistente.

