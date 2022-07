Qué podemos esperar de Android TV 13, ¿valdrá la pena el salto?

Android TV 13 está cada vez más cerca. La próxima versión del aclamado sistema operativo para televisores de Google comenzará a aterrizar en nuestros televisores a lo largo de los próximos meses. Y trae algunas novedades muy destacables

Por este motivo, te hemos preparado un completo recopilatorio donde encontrarás las principales funciones y novedades que aterrizarán en Android TV 13. Como podrás ver más adelante, tu televisor o reproductor multimedia va a funcionar mejor que nunca con esta actualización.

Todas las novedades de Android TV

Para empezar, una de las mejoras más importantes tienen que ver con la frecuencia de refresco. No es lo mismo ejecutar un juego que ver una película, y hasta ahora, Android TV no era capaz de adaptar esta función. Ahora, por fin ofrecerá esta posibilidad. Y si tienes un televisor con puertos HDMI 2.1, que sepas que Android TV es compatible con VRR.

Cambia el contenido que se muestra en reposo en Android TV | Xiaomi

Otra de las novedades más relevantes tiene que ver con la resolución. Android TV fue diseñado para trabajar con pantalla 1080p, pero los tiempos han cambiado y cada vez más hogares tienen una o más Smart TV 4K. De esta manera, Android TV 13 traerá por fin el soporte UHD a sus aplicaciones.

Y no solo eso, ya que la interfaz de este sistema operativo también estará adaptada para trabajar con pantallas 4K y 8K, por lo que se garantizan unos cuantos años de buena calidad a nivel iconos y estética de la interfaz.

Siguiendo con todas las novedades que llegarán a Android TV 13, el modo Picture in Picture mejorará de forma notable. Otro de los aspectos técnicos de la versión actual que se ha quedado anticuado, además de la resolución, tiene que ver con la diagonal del televisor.

Android TV no está preparado para trabajar en televisores de gran formato (especialmente de 75 pulgadas en adelante), por lo que algunas funciones no funcionan bien. Ahora, el modo Picture in Picture (PiB) que te permite reproducir un vídeo en una ventana flotante, te permitirá ajustar el tamaño de dicha ventana para tener en cuenta el tamaño de tu televisor.

Entre el resto de novedades esperadas en Android TV 13, destacar la llegada del soporte Google Fast Pair para que puedas vincular altavoces y otros dispositivos Bluetooth de forma más cómoda, además de un nuevo modo espera de bajo consumo que ayudará a reducir la factura de la luz.

Cuándo podría Android TV 13

Como te hemos indicado antes, Google presentó esta versión en mayo, por lo que podemos suponer que, a partir del próximo mes de octubre, comenzará a llegar a los principales televisores del mercado.