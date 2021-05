Olvídate de Timely y pásate a alguno de estos despertadores inteligentes

Hace unos días conocimos la noticia, Timely, para algunos la mejor app de reloj para Android, cerrará a fin de mes. Aunque seguirá funcionando en los dispositivos en los que ya está instalada, ya no recibirá más actualizaciones y llegará un momento en el que dejará de ser compatible. Por lo que te presentamos interesantes alternativas, no de software, sino de hardware para no depender de apps.

Despertador inteligente

Al conocer la noticia lo primero en que pensamos es en buscar otra aplicación para sustituirla, pero tenemos otras alternativas al uso del teléfono móvil como despertador. Es un hecho probado que dormir junto al teléfono móvil puede afectar a nuestra calidad de sueño e influir en el descanso.

El simple hecho de comprobar si la alarma está en orden puede hacer que nos encontremos con un mensaje de WhatsApp, correos electrónicos o notificaciones que hagan que nos preocupemos y nos impidan descansar, por lo que lo más recomendable es tener un despertador de toda la vida, aunque ahora inteligente. Si no quieres el típico radio despertador o el clásico de campanillas, puedes optar por un Smart Clock. Pero encontrar el más adecuado para nosotros puede no ser una tarea fácil, así que te damos algunas sugerencias para que puedas elegir:

Amazon Echo Spot | Amazon

Amazon Echo Spot

El reloj despertador de Amazon gracias a su diseño compacto encaja en cualquier tipo de habitación. Un despertador muy versátil en el que podemos instalar funciones exclusivas o Skills que se adapten a nosotros. Su pantalla de 2,5 pulgadas nos ofrece la posibilidad de mostrar una gran variedad de esferas. Incluye Alexa, el asistente de voz a través del cual podemos gestionar desde la cama todos nuestros dispositivos conectados o incluso hacer y recibir videollamadas. Su precio ronda los 130 euros y podemos adquirirlo a través de Amazon.

Pantalla inteligente Lenovo Smart Clock | Lenovo

Pantalla inteligente Lenovo Smart Clock

Mucho más que un reloj, el Smart Clock no sólo sirve para despertarnos, nos ayuda a relajarnos y a dormir mejor, gracias a la rutina puedes configurar todas las acciones que quieres que se ejecuten tanto cuando te vayas a la cama como por la mañana al levantarte. Controla todos los dispositivos de tu hogar inteligente para que se adapten a tu descanso, atenúa o apaga las luces, pon música relajante o cierra la puerta de tu casa.

Con algunas de las funciones que puedes realizar sin moverte de la cama, además puedes hacerlo con un simple comando de voz pues incluye el asistente de voz de Google. La luz de su pantalla de 4 pulgadas se oscurece cuando apagas las luces y se enciende progresivamente para ayudarnos a despertar de una forma natural imitando a la salida del sol. Podemos adquirirlo con un precio entorno a los 60 euros.

Reloj inteligente Lenovo Smart Clock | Lenovo

Reloj inteligente Lenovo Smart Clock Essential

Las funciones que podemos llevar a cabo con este Smart clock son muy similares al modelo anterior ya que dispone de asistente de Google, aunque lo gran diferencia reside en el tipo de pantalla, este modelo incluye una pantalla LED en la que siempre está visible la hora, pero a su vez es lo suficientemente tenue para crear un entorno de sueño saludadle. Una cualidad por la que destaca este dispositivo es por la luz nocturna que incorpora, con la cual podemos movernos por la habitación sin encender las luces ni molestar al resto de la familia. Puedes adquirirlo a un precio estimado de 50 euros.

LaMetric Time Reloj | LaMetric

LaMetric Time Reloj Wi-Fi

Es con diferencia el dispositivo más caro de los que hemos hablado, su precio de unos 320 euros si lo compras en Amazon puede ser una desventaja. Pero no es tanto si eres una amante de la tecnología con conocimientos de programación, pues te permitirá crear tus propias funciones y notificaciones. Un completo Smart clock que incluye Wi-Fi y Bluetooth. Compatible con iOS y Android. El más completo de los despertadores inteligentes pues incluye tanto Alexa como con el asistente de Google, con los que podrás gestionar todos los dispositivos conectados en tu hogar.