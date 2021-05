Nuevo Beosound Explore, un altavoz Bluetooth de alta gama y resistente

Los dispositivos rugerizados y resistentes han sido bastante populares en los últimos años. Aunque no son masivos, siempre han conservado un nicho de mercado que tiene a sus adeptos y al que poco a poco se van añadiendo más fabricantes. En este caso hablamos de una de las firmas de Alta Fidelidad más prestigiosas del mercado, que presume no solo de gran sonido, sino también de un diseño exquisito. Y eso es lo que nos quiere ofrecer la firma escandinava con este nuevo altavoz Bluetooth. Que no renuncia a un diseño robusto y a un gran sonido.

Así es el nuevo Bang & Olufsen Beosound Explore

Esta marca es conocida por crear algunos de los productos de audio y vídeo más elegantes y exclusivos del mercado. En esta ocasión se trata de un altavoz Bluetooth, perfecto para disfrutar este verano en nuestras escapadas a la montaña o a entornos donde pueda correr peligro su integridad, ya sea por golpes o condiciones meteorológicas extremas. En este caso el nuevo dispositivo de la marca nos ofrece una alta resistencia gracias a su cuerpo de aluminio anodizado. Este ofrece una resistencia de Tipo 2 a los arañazos que hace que sea mucho más difícil que su cuerpo se dañe por una caída o un arañazo accidental.

Bang & Olufsen Beosound Explore | Bang & Olufsen

Cuenta además con certificación IP67, que permite resistir al polvo y el agua con mucha eficacia. De hecho se podrá sumergir en el agua de manera accidental y no sufrirá daño alguno. Puede sumergirse hasta a un metro de profundidad durante treinta minutos sin sufrir daños. No solo es resistente y atractivo a la vista, sino que además este altavoz nos ofrece una calidad de sonido sin precedentes en un dispositivo de su categoría. Ya que cuenta con dos drivers de 1.8 pulgadas que permiten disfrutar de un sonido de mucha calidad y de 360’ grados, escuchando siempre con la misma calidad desde cualquier punto.

Bang & Olufsen Beosound Explore | Bang & Olufsen

Es un altavoz que cuenta con la conectividad Bluetooth 5.2, la más moderna de este tipo, que ofrece una mayor estabilidad de conexión y también una mayor calidad de sonido. La parte superior cuenta con una botonera preparada para ser manipulada incluso en los casos más extremos, con una meteorología hostil, ya que son compatibles para utilizarse incluso con nuestros guantes. Y sin duda uno de los aspectos más destacados es la autonomía que nos ofrecen. Porque con una sola carga podemos disfrutarlos hasta 27 horas de manera ininterrumpida. Y todo ello gracias al puerto USB tipo C con el que cuenta este altavoz.

Además podemos utilizarlo como un equipo de sonido estéreo, ya que si tenemos dos de estos altavoces se pueden utilizar de forma conjunta para que cada uno de ellos reproduzca una de las pistas de sonido. Pesa 631 gramos, y tiene unas dimensiones de 81 x 124 x 81 mm. Unos altavoces que ya se pueden comprar en España, en tres colores, antracita, verde y gris por 199 euros. Un precio que teniendo en cuenta todo lo que ofrece no es caro, y más si tenemos en cuenta que el sonido que ofrece puede ser de lo mejor del mercado en la actualidad.