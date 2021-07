El nuevo altavoz Bluetooth de Sony también es una lámpara y ofrece sonido de 360 grados

Ahora que llega el buen tiempo y pasamos muchas horas fuera de casa es el momento ideal para utilizar un altavoz Bluetooth al aire libre. Y Sony es uno de los principales fabricantes de este tipo de dispositivos. Aunque en esta ocasión conocemos la tercera generación de uno de sus formatos de altavoz más sorprendente. Es el nuevo Sony LSPX-S3, un altavoz que cuenta con muchos aspectos interesantes, no solo por su diseño, sino también por el especial sonido que nos aporta como consecuencia precisamente de ese diseño tan original. Un altavoz que no solo emite sonido de calidad, sino que también funciona como lámpara.

Características del nuevo Sony LSPX-S3

Sin duda como decimos lo más llamativo es el diseño, que nos recuerda al de una lámpara de gas tradicional. En este caso nos ofrece sin duda no solo un diseño llamativo, sino que gracias a este la emisión del sonido es especialmente buena. Ya que Sony garantiza un sonido cristalino y nítido gracias a la tecnología Vertical Drive que cuenta con el cristal orgánico de la lámpara para que esta vibre y envíe el sonido a su alrededor, proyectándolo en 360 grados. Además tenemos un modo Bass Boost, habitual en muchos dispositivos de Sony, que amplifica la potencia de los bajos, dotando de mayor potencia al sonido de la música que escuchamos.

Sony LSPX-S3 | Sony

Además es compatible con audio Bluetooth LDAC, lo que permite reproducir música de alta resolución con garantías, ya que con ella se puede transferir el triple de datos, ideal para poder procesar este tipo de audio, que cuenta con más calidad y por tanto una mayor necesidad de tasa de datos. Un altavoz que como decimos también funciona como lámpara, aunque su luz no es muy potente, y está diseñada más para acompañarnos y crear un ambiente acogedor que para iluminar, algo similar a la luz de una vela, o de manera más intensa si es necesario. Además podemos utilizarlo como un despertador, por lo que esta luz nos acompañará mientras nos despertamos. Esta lámpara tiene hasta 32 ajustes de intensidad de la luz diferente, por lo que hay muchas tonalidades para diferentes necesidades.

Sony LSPX-S3 | Sony

Un altavoz Bluetooth que como no podía ser de otra forma cuenta con una batería recargable, que nos permite llevarlo fuera de casa con garantías. Con ella completamente cargada podemos utilizar el altavoz durante 8 horas, por lo que es más que suficiente para que está disponible durante nuestras largas jornadas al aire libre, también de noche sobre todo por su utilidad como lámpara. Por tanto estamos ante uno de los altavoces más sorprendentes de la firma nipona. Y cuesta la mitad de lo que valía en su momento la primera generación de este altavoz. El precio es de 295 euros al cambio, no sabemos cuándo llegará a España. Como decimos, no es barato, pero con su aspecto único, un sonido único o su funcionalidad de lámpara pueden ser más que adecuado para muchos usuarios.