Nueva TCL TAB Pro 5G, el 5G llega a las tabletas de gama media

Poco a poco los dispositivos 5G son más asequibles, y lejos de ser un producto de lujo, ya son muchos los modelos que podemos comprar a un precio razonable. Las tabletas 5G todavía no son muy numerosas, pero poco a poco van apareciendo en el mercado, como la nueva TCL TAB Pro 5G, que hemos conocido ahora con unas características de gama media y conectividad 5G a un precio razonable. Aunque es un modelo que de momento no se ha lanzado en España, no es descartable que se pueda poner a la venta aquí.

Características de la nueva TCL TAB Pro 5G

La firma china que presume de algunas de las mejores pantallas del mercado, nos ofrece ahora una tableta con pantalla de 10,36 pulgadas, que tiene resolución Full HD+, aunque con una tasa de refresco de 60Hz tradicional. Por tanto, es una tableta con un tamaño bastante respetables. La novedad llega sobre todo por su procesador Snapdragon 480, este es el más básico de Qualcomm con conectividad 5G, por lo que nos vamos a poder conectar a las nuevas redes móviles con esta tecnología, y así poder descargar a mucha más velocidad respecto del 4G, y no digamos del Wifi.

TCL TAB Pro 5G | TCL

Tiene 4GB de memoria RAM, así como 64GB de almacenamiento interno ampliables mediante tarjetas microSD. Cuenta con una cámara de fotos trasera, con un sensor de 13 megapíxeles, mientras que delante la cámara para videollamadas y algún que otro selfie es de 8 megapíxeles. La batería tiene una gran capacidad, siendo de 8000mAh. Además, es compatible con carga rápida de 18W, por lo que vamos a notar más velocidad en este aspecto, e incluso podemos cargar de forma inversa, pudiendo cargar con la batería de la tableta nuestro móvil u otros dispositivos fácilmente.

TCL TAB Pro 5G | TCL

La conectividad se completa con Wifi 5, así como Bluetooth 5.0 o un conector USB tipo C. Además, presume de sonido estéreo, con dos altavoces integrados. Lejos de lo habitual en este tipo de dispositivos, cuenta con un lector de huellas integrado en el botón de encendido, en el botón lateral, por lo que en este aspecto es más que completa. Llega con Android 11 como sistema operativo. La tableta llega con un precio bastante ajustado para lo que estamos acostumbrados en una tableta con conectividad 5G. De hecho, su precio es de 340 euros al cambio, ya que se ha lanzado de momento en Estados Unidos, como producto exclusivo de la operadora Verizon.

Aquí no sabemos si este modelo se pondrá a la venta. De momento la marca cuenta con varias tabletas en nuestro país, por lo que no sería raro que la lleve a nuestras tiendas. De momento habrá que esperar noticias de TCL, una marca que poco a poco va contando con más presencia en occidente, donde ya es habitual encontrar sus televisores o móviles en las exposiciones de las principales tiendas de electrónica. El mercado de tabletas está en pleno ascenso, después de que se haya disparado su demanda durante la pandemia, lo que ha propiciado el regreso de muchas marcas al mercado o su estreno.