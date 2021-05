La nueva tableta Xiaomi Mi Pad 5 llegaría este verano, más características desveladas

Llevamos semanas conociendo nuevos detalles acerca de las nuevas tabletas que lanzará Xiaomi en los próximos meses. Estas supondrán el regreso de la firma china al mercado, además por todo lo alto, ya que se tratará de tres tabletas de alta gama, algo que no veíamos por parte de la firma china desde hace bastante tiempo. Había dudas sobre la fecha en la que la firma asiática lanzaría sus nuevas tabletas, y parece que poco a poco se va aclarando este aspecto, aunque no será como pensábamos, y llegará más tarde al mercado, al menos no en este mes de mayo como esperábamos en un principio.

¿Cuándo llegará al mercado?

Pues tenemos información de primera mano, porque ha sido el propio director de producto de Redmi el que ha desvelado la ventana de lanzamiento de estas nuevas tabletas. Este apunta a que será en la segunda mitad de este 2021 cuando se pongan a la venta las nuevas tabletas.

El presunto diseño de la Xiaomi Mi Pad 5 | Weibo

Por tanto no sería al menos hasta el mes de julio cuando se pondrían a la venta las nuevas tabletas de la firma china. Aunque lógicamente cabe la posibilidad de que sea más tarde. Pero si tenemos en cuenta que esto coincide filtraciones recientes que apuntaban al mes de julio como el elegido para presentarla, cobra bastante sentido que finalmente sea esta fecha la elegida.

Más características con las que contaría

Aunque ya habíamos conocido algunos detalles de su ficha técnica, lo cierto es que ahora hemos conocido más características con la que contaría esta tableta. Sobre todo cuando hablamos de rendimiento, ya que si hace unos días sabíamos que habría nuevas tabletas de los chinos con procesadores Snapdragon 870, ahora también sabemos que tendremos un modelos que contaría con el potente procesador Mediatek Dimensity 1200, que nos ofrecería también conectividad 5G además de un rendimiento sobresaliente. Lo que está claro es que parece que estas tres tabletas llegarán al mercado con una clara intención de competir con los iPad Pro de Apple ofreciendo una alternativa más económica.

Además de estas características se esperan también pantallas con gran resolución QHD+ y con tasas de refresco de 120Hz. Estas pantallas serán OLED, al menos en los modelos Pro, y también veremos un nuevo lápiz ultra sensible con el que podremos ilustrar y escribir con una gran precisión sobre la fuerza que imprimimos a la escritura. La batería de estas tabletas será bastante grande, de 8720mAh, lo que permitirá contar con una gran autonomía en todos los casos. Se espera que sea una tableta que tenga un coste de alrededor de algo más de 400 euros, por lo que será una excelente alternativa a las tabletas más caras de Apple, e incluso de Huawei o Samsung. Desde luego habrá mucha expectación de aquí a su presentación para comprobar hasta qué punto serán auténticas alternativas a los iPad Pro con un buen precio.