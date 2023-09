La nueva Roomba Combo J9+ estrena un fregado inteligente que evita mojar las alfombras

Los robots aspiradores son ya dispositivos habituales en nuestros hogares, y damos muchas gracias por ello, porque en algunas ocasiones parecen haber hecho absoluta magia cuando volvemos a casa y encontramos todo aspirado y también fregado. Pero no es magia, sino que es fruto del trabajo de sensores y también de algoritmos que los sacan todo el provecho. En esta ocasión hemos conocido el lanzamiento de una nueva gama de aspiradoras desarrollada por iRobot, el líder indiscutible en este segmento, y que ha innovado como ninguna otra. Esta destaca por ofrecer un fregado verdaderamente inteligente, que evita mojar las alfombras, algo más habitual de lo que nos gustaría.

Así son las nueva Roomba Combo J9+

Los robots aspiradores que también friegan no son ninguna novedad, y llevan acompañándonos años. El problema es que su funcionamiento no ha sido siempre el más adecuado. No hay más que ver cómo algunos de estos dispositivos no son capaces de evitar mojar las alfombras cuando van con las mopas húmedas y pasan sobre ellas. Esto lo ha resuelto ahora iRobot con un innovador sistema, que garantiza la sequedad de los textiles en el suelo durante la operación.

Ahora un nuevo sistema de limpieza evita precisamente esa humedad en las alfombras. Y es que para ello utiliza la tecnología DRI, que permite mantenerlas secas. Para ello se eleva la mopa por encima del propio robot, con el objetivo de que esta nunca toque la alfombra por la que está pasando. Obviamente para ello antes el robot tendrá que haber detectado que hay una alfombra por delante, y por tanto utilizar este método siempre cuando es necesario, de lo contrario no tendría sentido alguno.

Con el nuevo sistema operativo que ha lanzado iRobot y con las mejoras del hardware, ahora esta aspiradora es capaz de analizar más rápido las habitaciones, así como los objetos dentro de ellas. Y muy importante, es capaz de reconocer mejor dónde hay más o menos suciedad. De esta manera las sesiones de aspirado son más eficientes que nunca, ya que la nueva Roomba se dirige realmente a esos lugares donde es realmente necesario aspirar.

Una aspiradora que no solo aspira y friega, sino que además se auto vacía para no tener que mantenerla durante meses, hasta que se llene la estación y obviamente haya que vaciarla. Esta tiene una capacidad aproximada de 60 días de uso, y también almacena el líquido necesario para fregar. Este ofrece en cambio una autonomía de hasta 30 días sin tener que rellenarlo. Una nueva generación que ha reducido el ruido de sus sesiones, siendo más silenciosa.

Estamos hablando de un modelo de alta gama, que llega con un precio elevado, pero que está plenamente justificado por sus grandes dotes inteligentes. El modelo más avanzado, el Combo J9+ tiene un precio en España de 1.399 euros. Hay otro modelo, el J9+, que solo aspira y no friega, si lo queremos con base cuesta 999 euros, y sin la base 799 euros. Ya se pueden comprar desde la página oficial de Roomba en España.