La firma Honor, perteneciente a Huawei, ha presentado hoy otra pulsera de actividad, en el mismo evento donde ha presentado una nueva versión de su Honor 20 Lite. Esta nueva pulsera inteligente de Honor llega con un claro objetivo, poder contrarrestar el incontestable dominio del mercado de la Xiaomi Mi Band 4. Esta nueva pulsera llega con algunas características interesantes, que sin duda hacen de ella una buena alternativa a la pulsera de Xiaomi, de la que vamos a conocer a continuación sus características y funcionalidades para eclipsar a la pulsera de Xiaomi.

Características de la Honor Band 5i

Esta nueva pulsera de Honor llega con un aspecto similar a la del Honor Band 5. En este caso cuenta con una característica que nos gusta mucho, y que no es común en este tipo de dispositivos. Y es que no necesita un cargador fijo para poder cargar su batería. Tan solo hay que conectar el cable USB a la pulsera para que comience a cargarse, por lo tanto podemos hacerlo siempre donde haya un cable USB conectado a la corriente, y no tenemos que llevar siempre encima un cargador específico para la pulsera, algo que suele ser bastante molesto.

Honor Band 5i | Honor

Esta nueva Honor Band 5i cuenta con una pantalla de tecnología TFT, y con un tamaño de 0.96 pulgadas táctil. La resolución es de 80x160 píxeles, suficiente para este tamaño de panel. En la pantalla se pueden mostrar hasta 30 caracteres a la vez y podemos cambiar sus esferas por otras que nos gusten más, por lo que en este aspecto ofrece una interesante personalización. Con ella podemos medir la saturación de oxígeno en sangre, gracias al oxímetro incorporado en la pulsera. Como es habitual, puede monitorizar nuestras horas de sueño, así como nueve deportes diferentes. También podemos controlar la música que estamos escuchando con los controles en la pantalla. No puede faltar tampoco un sensor del ritmo cardiaco, para conocerlo junto con la intensidad de los ejercicios.

Honor Band 5i | Honor

Respecto de la autonomía, depende de una batería de 91mAh, pequeña, pero que ofrece entre 7 y 9 días de uso ininterrumpido, dependiendo de la intensidad del uso que hagamos de ella. Además es una pulsera perfecta para practicar deportes de agua con ella, porque se puede sumergir hasta 50 metros bajo el agua, lo que sin duda permite utilizarla mientras nadamos en la piscina, además de no temer que nos llueva o las manchas de sudor. Está disponible en tres colores, negro, verde y rosa.

El precio al que llega el mercado es bastante ajustado, siendo aún más barata que la Xiaomi Mi Band 4. Porque podemos comprarla 18 euros al cambio, de momento en China. Un precio más que interesante si contamos con que incorpora un oxímetro, que tiene pantalla a color táctil, y que en definitiva nos ofrece prácticamente lo mismo que la pulsera de Xiaomi. Aunque hay característica que nos ha ganado, la posibilidad de conectarla directamente a un puerto USB para cargarla de manera sencilla y rápida.