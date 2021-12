La nueva pizarra electrónica de Xiaomi se sincroniza con tu móvil

Las pizarras electrónicas no son nada nuevo, de hecho, se han convertido en algo habitual para muchos niños, y no tan niños de todo el planeta, ya que se trata de una de las formas más sencillas de hacer anotaciones, o en el caso de los pequeños, desatar su creatividad dibujando lo que se les antoje. La única pega de estas pizarras es que, aunque se pueden borrar al instante con solo tocar un botón, no se pueden extraer de ella los dibujos o anotaciones que hagamos en ella. Pero eso es algo que va a cambiar por completo, gracias al nuevo modelo que ha lanzado Xiaomi.

Así es la nueva MIJIA LCD Blackboard Storage Edition

La firma MIJIA es una de esas empresas satélite de Xiaomi, y cuenta con dispositivos inteligentes de todo tipo, que son los accesorios perfectos a nuestros móviles y para crear un hogar digital. En este caso la firma ha lanzado la nueva MIJIA LCD Blackboard Storage Edition. Esta es una de esas pizarras en forma de tableta, que nos ofrece la posibilidad de dibujar o anotar con el lápiz integrado. Lo mejor de esta nueva versión es que por fin se puede conectar a nuestro teléfono, para poder sincronizar y extraer todo lo que hemos dibujado con el lápiz.

MIJIA LCD Blackboard Storage Edition | Xiaomi

La gran novedad en este modelo es que cuenta con almacenamiento interno, un total de 128MB. Además, cuenta con tecnología Bluetooth 5.0, que nos permite sincronizar la tableta con el teléfono, y por tanto podemos acceder a los dibujos que hemos hecho en ella. Pero también se puede hacer al revés, y llevar a la tableta dibujos que enviemos desde nuestro teléfono, algo que nos puede ayudar a aprender a dibujar de una forma más profesional. Lo que a su vez permite compartirlos con quien queramos. El tamaño de esta tableta es bastante generoso, ya que tiene un tamaño de 13.5 pulgadas. El lápiz integrado en esta tableta cuenta con 2048 niveles de presión, por lo que cuanto más apretemos, más grueso se verá el trazo.

Este nuevo modelo llega con una batería integrada, de hecho, ya no se utilizan las pilas de botón tradicionales. Esta batería tiene 1000mAh, y ofrece una autonomía de hasta una semana con una carga completa de esta. El perfil de la pizarra es mínimo, con un grosor de solo 0.7mm. Eso sí, hablamos de una pizarra mucho más cara que las tradicionales, aunque sigue siendo una gran opción comparado con una tableta. Este modelo llega a la plataforma de crowdfunding de Xiaomi por 49 euros al cambio, frente a los 15 o 20 que nos cuesta un modelo tradicional, sin propiedades inteligentes.

Este tipo de tabletas como decimos se han hecho muy populares por su excelente relación de prestaciones y precio. Pero es verdad que muchos ya demandaban modelos capaces de extraer las creaciones y compartirlas desde el teléfono. Y como suele ser habitual, Xiaomi y su ecosistema vuelve a leernos la mente y nos trae esa pizarra que muchos deseábamos.