La nueva maquinilla de afeitar inteligente de Xiaomi llega a España

Cuando pensamos en Xiaomi lo hacemos en una de las tecnológicas más activas del planeta. Que no solo es conocida por sus móviles, que sin duda han sido los grandes artífices de su éxito, sino que también ya son reconocidos como la empresa del hogar conectado por excelencia. Seguramente no haya otra marca en el mercado con tantos electrodomésticos, grandes y pequeños que cuenten con conectividad inalámbrica y funciones inteligentes. El último de ellos es nada menos que una maquinilla de inteligente, que por fin se puede comprar en España, además con descuento. Vamos a conocer sus características y el precio con el que podemos comprarla.

Una maquinilla asequible

Se trata de la nueva Xiaomi Electric Shaver S700, que nos permite contar con una maquinilla con un aspecto moderno y un uso sencillo con toda la experiencia que ha adquirido Xiaomi en estos mercados en su corta andadura. Esta llega con un diseño muy elegante, de ello Xiaomi presume del gran estilo que tiene esta afeitadora. Y por supuesto de unas cuchillas de mucha calidad, compuesta de cerámica de óxido de circonio, que tiene un tratamiento de grado médico. Con estos materiales se protege mejor nuestra piel en el afeitado, y además se evita la corrosión, o al menos se reduce al mínimo y se ralentiza su aparición.

Xiaomi Electric Shaver S700 | Xiaomi

La hoja está pulida con diamante y es más afilada, además la cuchilla de hacer común tiene una dureza de HV500-600, en cambio la cuchilla de cerámica de Xiaomi Electric Shaver S700 puede llegar a HV1200-1500, que es mucho más resistente al desgaste habitual. Cuando decimos que es inteligente, es que puede detectar las zonas de nuestro rostro donde la barba está más poblada, vamos, que puede detectar el tipo de barba que tenemos. Y en base a lo detectado, y gracias a un algoritmo, puede saber la densidad de pelo que debe afeitar y ajusta de forma automática la velocidad de corte para que en todo caso se afeite al mismo ritmo. Al tener un motor potente nos olvidaremos de los enganchones de pelo en las zonas pobladas.

La tecnología Infinity Floating Technology y los cabezales de 360 grados se adaptan para que no quede vello alguno en todo el rostro, incluso en las zonas donde es más difícil quitarlo. Esta afeitadora como no podía ser de otra forma cuenta con una batería recargable. Se puede cargar al completo en dos horas, y una vez esté cargada, nos otorgará hasta 60 minutos de afeitado continuo. Además, cuenta con control inteligente de temperatura para poder proteger y alargar la vida útil de la batería. Para ello cuenta con un conector USB tipo C, por lo que en este aspecto nos olvidamos de extraños y variopintos cargadores que integran las afeitadoras de las marcas tradicionales. Es resistente al agua con certificación IPX7, y por tanto podemos lavarla con agua sin temor a que sufra daño alguno. Y nos permite afeitado no solo en seco, sino también en húmedo sin el más mínimo problema. Ya la podemos comprar en España, en la tienda de Xiaomi, por 119,99 euros.