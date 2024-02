La nueva batería externa de Samsung desvela todas sus características, incluso su precio

ace unas semanas os hablábamos de la existencia de una nueva batería externa de Samsung, perfecta para utilizar con sus móviles, y capaz de alimentar a todos nuestros accesorios de la marca con los mejores estándares posibles. Ahora esa batería se ha filtrado al completo, tanto es así que conocemos todas sus características, el diseño final, así como su precio en Europa, por lo que, salvo conocer la fecha de lanzamiento, poco más debemos saber de este producto para hacernos una idea de todo lo que nos puede ofrecer.

Así es la inminente batería de Samsung

Como vemos en las imágenes adjuntas en el mensaje de X publicado por Roland Quandt, la nueva batería tendrá un diseño agradable, con un color beige que le siente muy bien, y algunos aspectos diferenciadores. Vemos que cuenta con una parte elevada y redonda, donde se ubica el cargador inalámbrico, ya que este modelo es capaz de cargar nuestro teléfono, auriculares o reloj sin cables.

Solo tendremos que dejarlos encima de la batería para poder comenzar a cargar cómodamente los dispositivos. Junto a esa zona elevada tenemos una inscripción con el número 10, que nos viene a resumir de una manera elegante la capacidad de esta batería. Y es que cuenta con una capacidad de 10.000mAh, más que suficiente para cargar el móvil un par de veces al 100% y el resto de nuestros wearables varias veces.

Vemos que cuenta con puertos USB tipo C para realizar la carga, así que aquí no encontramos un conector USB tradicional, por lo que nos tocaría comprar un cable USB tipo C por ambos extremos para poder cargar nuestro móvil, o más difícil, un extremo tipo C y otro micro USB si nuestro móvil es más veterano. Según el filtrador, la potencia de carga de cada uno de estos puertos es la siguiente.

Por un lado tenemos el cargador inalámbrico, que es capaz de cargar los dispositivos sin cables con una potencia de 7.5W. Los dos nos ofrecen carga rápida con un máximo de 25W de potencia, no es mucho, pero al fin y al cabo es lo que nos ofrecen de media los móviles y tabletas de Samsung, así que en este caso ofrece la misma experiencia que cargarlo con un cargador de pared. Aunque como es habitual, dependiendo del número de dispositivos que estén cargando a la vez, la potencia de carga se irá distribuyendo entre todos ellos.

También, junto a las características, han desvelado el precio en Europa, que será de 32,99 euros en el momento de su lanzamiento. No sabemos la fecha de lanzamiento, pero con toda esta información al descubierto en una tienda alemana y sin ningún secreto que guardar, es de esperar que su lanzamiento sea inminente, y puede producirse en los próximos días en nuestro continente. No nos parece un precio excesivo si tenemos en cuenta que es un producto oficial de Samsung, y estos siempre cuentan con un precio elevado, a la vez que nos ofrecen también una calidad superior a la media.