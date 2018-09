Microsoft perfila el futuro que les queda a las videoconsolas antes de que desaparezcan

LES QUEDAN POCA VIDA

La batalla de las consolas de esta generación no tiene mucha historia: PlayStation se ha consolidado, quedando muy por encima de Xbox One, la propuesta de Microsoft. En las postrimerías llegó Nintendo con su Switch, pero la batalla de las dos grandes queda acotada a PS4 y Xbox One, y la primera vende más del doble que la segunda. En algunas regiones este desequilibrio es incluso mayor.