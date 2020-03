El 19 de marzo está a la vuelta de la esquina pero aún estás a tiempo de comprar algún útil regalo a tu progenitor. Ya hemos repasado cuales son los mejores móviles y los mejores wearables que puedes encontrar en las tiendas para sorprender a tu padre y, como no podía ser de otro forma, ahora repasamos las mejores tablets y su precio actual.

iPad 10.2

Quien quiera comprar una tablet en 2020 sabrá que Apple no tiene (o tiene muy pocos) competidores en la actualidad. Con el mismo chip A10 Fusion de doble núcleo que se encuentra en su predecesor de 2018, el nuevo dispositivo es compatible con iPad OS y sus muchas mejoras a nivel de rendimiento y multitarea. Entre sus características a destacara, su pantalla de 10.2 con resolución 2,160 x 1.620 que le da nombre, su disponibilidad con memoria de 32 GB y su peso de 493 gramos.

iPad 2019 | Apple

Su precio actual es de 359 euros.

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung es la principal competencia para Apple en el terreno de tablets. Se trata de un dispositivo de rango medio y con un precio bastante atractivo que presume de un diseño con un grosor mínimo y un peso ínfimo. Cuenta con una CPU Qualcomm Snapdragon 670 Octa Core, memoria RAM de 4 / 6 GB y memoria interna de 64 / 128 GB con un tamaño de tamaño de 10.5 pulgadas.

Su precio actual es de 370 euros.

Esta Galaxy Tab S5e está acabada en aluminio | Samsung

iPad Mini

La última versión del iPad Mini cuenta con dimensiones idénticas, ubicación de botones y resolución de pantalla que versiones de años atrás pero dente nos topamos con claves como el nuevo chip Bionic A12 de cómo el que encontramos en los iPhone XS, 3GB de RAM y una cámara trasera más que decente de 8MP, f / 2.4. Su precio no es el más barato pero es de las mejores tablets que puedes comprar a día de hoy.

Su precio actual es de 389 euros.

iPad Mini | Apple

Amazon Fire HD 8

La opción más barata de todas las tablets para regalar el Día del Padre que recomendamos en este listado. Por menos de 100 euros tenemos un dispositivo que, si bien no es el más bonito, y ciertamente no funciona tan bien como los demás presentes en estas líneas, no puede hacerlo mejor por este precio. Funcionando con Android cuenta con procesador MediaTek MT8163 de cuatro núcleos, pantalla de 8 pulgadas con resolución 1,280 x 800, memoria de 16 GB y un peso ligero de menos de 400 gramos

Amazon Fire HD 8 | Amazon

Su precio actual es de 99 euros.

Surface Pro 7

Probablemente la mejor alternativa en forma de Tablet disponible en las tiendas a día de hoy. Su precio es prohibitivo para muchos pero estos días puedes encontrarla con varios cientos de euros y disfrutar de su soporte integrado para disfrutar de una experiencia de portátil completa, estés donde estés.

Surface Pro 7 | Microsoft

Cuenta con una autonomía de más de 10 horas, Windows 10 instalado de serie, una pantalla de 12.3 pulgadas con 2,736x1,824 pixeles de resolución y la opción de elegir entre procesadores Intel Core i3/i5/i7 de décima generación, memoria RAM de 4GB, 8GB, 16GB y un almacenamiento de 128GB, 256GB, 512GB o 1TB SSD.

Su precio actual es de 839 euros.