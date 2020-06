El asistente de Google y los altavoces donde se encuentra presente se han convertido en algo cotidiano en la vida de muchas personas, que ya los utilizan para multitud de cosas en casa. Una de las más útiles con las que cuenta es la posibilidad de encontrar nuestros teléfonos en casa, algo que es extremadamente sencillo con el asistente de Google. Pero si una pega le podemos poner a esta función es sin duda la de que no funciona tan bien cuando tenemos varios móviles en casa, algo que no es frecuente, pero que puede ocurrir perfectamente. Ahora esto está cambiando y se va a convertir en algo por fin mucho más útil de lo que era hasta ahora.

Ahora podrás buscar todos tus móviles

La principal pega que tenía esta función en los dispositivos con Google Assistant era que no era posible buscar varios móviles a la vez, o mejor dicho, un móvil de entre una lista en la que hubiera varios, no solo uno o dos. Hasta ahora cuando le decías al asistente a través de los altavoces o de Google Assistant en otro de tus móviles “Hey Google dime dónde está mi teléfono” lo que recibíamos como respuesta era un listado de un máximo de dos móviles que estuvieran asociados a nuestra cuenta de Google. Si el móvil que buscábamos estaba en la tercera posición para Google, directamente no nos ofrecía la posibilidad de encontrarlo. Pero ahora esto ha cambiado tal y como hemos conocido gracias a Android Police, y si tenemos más de dos móviles en casa, sí que vamos a poder encontrarlo.

Los móviles que nos buscaba hasta ahora eran básicamente los dos últimos que habíamos utilizado recientemente, por lo que ese tercero o cuarto que se ha utilizado hace más tiempo no sería posible encontrarlo. Pues bien, ahora lo que ocurre es que si tenemos cuatro móviles en casa, Google Home o el asistente van a recitarnos esos cuatro si es necesario hasta que se mencione el que realmente queremos encontrar. Entonces en ese momento como es habitual lo hará sonar para que lo encontremos de la manera más rápida posible. Por tanto ya no hay restricciones de este tipo, y si son tres, cuatro o cinco se enumeran todos.

Tal y como podemos ver en el vídeo que hemos insertado, y donde se recitan hasta cuatro móviles que hay disponibles para poder encontrar cerca del altavoz. Nosotros lo hemos probado, con una cuenta en la que hay hasta cuatro dispositivos, y de momento seguimos exactamente igual, con las mismas limitaciones. Es algo normal, pues este tipo de actualizaciones suelen llegar por regiones, y lo más lógico es que hayan comenzado por Estados Unidos. Así que tocará esperar a que Google lo implemente en todas las regiones para poder encontrar más móviles que los dos primeros que tenemos en la lista de nuestra cuenta de Google. Sin duda era una de las mejores características de estos dispositivos y del propio asistente de Google, y sin duda ahora va a ser mejor, mejor imposible.