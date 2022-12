Los mejores adornos navideños para controlar desde tu móvil

Quedan pocos días para navidad, y todavía algún rezagado que no ha puesto la decoración navideña. Gracias a la tecnología Wifi, podemos controlar el encendido de la misma sin necesidad de estar en casa. Te contamos cómo.

Adornos de Navideños inteligentes

En los tiempos que corren el precio de la energía nos obliga a tomar una serie de precauciones a la hora de conectar las luces. Aunque estas son cada vez más eficientes y tienen un bajo consumo. Esto no evita que si ponemos un elevado número de estas se eleve la factura de la luz. Por lo que siempre es conveniente, tener el máximo control sobre el encendido y apagado de las mismas. También son muy útiles si nos vamos a pasar unos días con la familia, pues no darán pistas de si estamos o no en casa, ya que podemos encenderlas y apagarlas a distancia aunque no nos encontremos en casa.

Las luces led son una opción de los más recomendable, son de bajo consumo y emiten poco calor por lo que son ideales para colocarlas alrededor del árbol. Podemos encontrar infinidad de guirnaldas de colores con las que llenar de luz y color nuestra casa. Cómo estas guirnaldas decorativas que además incluye unas pinzas en las que podemos colocar todo tipo de adornos. Tiene conectividad Wifi y 10 metros de longitud. Además de controlarlas con nuestro teléfono móvil incluye mando a distancia.

Proyector de Navidad Bluetooth | ALED LIGHT

Si lo que queremos es impresionar a nuestros vecinos con nuestras luces navideñas, podemos hacerlo usando un proyector para exteriores. Estos disponen de protección contra el agua y la humedad. Y podremos proyectar en la fachada, desde copos y muñecos de nieve, estrellas, renos e incluso a Papá Noel con su trineo. Muchos de estos dispositivos disponen de conexión bluetooth y podemos controlarlos con el móvil. También podemos colocar figuras iluminadas con las que llenar de espíritu navideño la entrada de nuestras casa, y dar la bienvenida a nuestras visitas. Muñecos de nieve, Papá Noel, los reyes magos o renos creados con luces led, son algunas de las figuras que podemos encontrar.

Enchufe Inteligente | EIGHTREE

Aunque muchos de estos adornos, no disponen de conectividad Wifi, no te preocupes porque podemos convertir cualquiera de estos en inteligentes con la ayuda de enchufes y regletas inteligentes. Estos dispositivos son fáciles de configurar y nos permiten controlar a través del móvil cualquier dispositivo conectado. Por un módico precio, unos 11 euros, podemos encontrar enchufes inteligentes compatibles con asistente de voz.

Con los que podremos controlarlos con simples comandos de voz con los que controlarlas cuando estemos en casa, controlarlos a distancia e incluso programar rutinas de encendido y apagado según nuestras necesidades. Y una vez terminada la época navideña, darles otro uso convirtiendo en inteligente cualquier dispositivo conectado, por lo que pueden ser una buena inversión. Podemos hacer uso de otros dispositivos inteligentes como sensores de movimiento o presencia, para usarlos como activador de modo que por ejemplo sólo se enciendan las luces cuando alguien pase por delante o haya alguien en la habitación.