Mejora el sonido de tu PC con estos altavoces

No todos los ordenadores incorporan altavoces o los que vienen de serie no tienen suficiente calidad para cubrir nuestras necesidades, sobre todo si nos gusta disfrutar de un buen sonido. Por lo que son un elemento muy importante que no pueden faltar en nuestros equipos. A continuación, te presentamos dos modelos de altavoces que destacan por su calidad de sonido y su relación calidad precio, con los que disfrutar al máximo de los contenidos multimedia.

Altavoces baratos para ordenador

Tener unos altavoces que nos den una buena calidad de sonido a un precio asequible es posible. Cualquiera de estos dos modelos cumple a la perfección con las expectativas. Por lo que si quieres mejorar la calidad del sonido con el que escuchas los contenidos reproducidos desde tu ordenador, puedes optar por cualquiera de estos altavoces.

Ya sea un ordenador portátil o uno de sobremesa, por norma general estos no incluyen de serie altavoces que dispongan de un buen sonido. Por lo que, si queremos tener mejor calidad, tendremos que invertir en unos altavoces adicionales con los que compensar esta deficiencia.

Edifier R1280DBs | Edifier

Comenzamos con el EDIFIER STUDIO R1280DB, este conjunto de altavoces destaca por su diseño elegante y clásico con acabados en madera. Ofrece un sonido brillante, potente y claro con una respuesta impresionante en los graves.

Cuenta con una salida para subwoofer y dos controles para ecualización con los que podemos ajustar tanto la salida de agudos como bajos, además de un potenciómetro para ajustar el volumen, lo que lo convierte en un dispositivo de lo más versátil. Gracias a su conectividad Bluetooth y su mando a distancia podemos controlar todas sus funciones y cambiar las entradas sin necesidad de acercarnos al altavoz en sí. Su precio es de 140 euros.

Creative Pebble Plus 2.1 | Creative

Por otro lado, tenemos una opción más económica, el PEBBLE PLUS 2.1 de CREATIVE. Una de las alternativas más populares y asequibles para los usuarios de PC. Se trata de un sistema de sonido compacto y eficiente, hay que tener en cuenta que si los usamos a su máximo de potencia puede producir alguna que otra distorsión del sonido.

A pesar de ello tiene una relación calidad- precio excelente. Incluye un subwoofer externo lo que sorprende porque no suele ser común en este rango de precios. Son fáciles de usar e instalar ya que cuenta con conexión USB además de incluir un interruptor de ganancia y un potenciómetro del volumen.

Aunque eso sí, no cuenta con conectividad inalámbrica, lo que supone una desventaja. Aun así, se trata de una elección muy acertada para aquellos que buscan mejorar el sonido de los contenidos que reproducen desde el ordenador. Su precio es de unos 50 euros.

De este modo disfrutaremos al máximo del contenido multimedia con un mejor sonido gracias a estos altavoces. O simplemente de nuestra música preferida cuando trabajamos. Son fáciles de usar y no necesitan software para funcionar. No es necesario hacer una gran inversión, podemos decantarnos por cualquier de estas dos opciones para todos los bolsillos