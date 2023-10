Los mayores descuentos en dispositivos Amazon del Prime Day de octubre

Como no, Amazon no podía faltar a su propia fiesta con algunas de las mejores ofertas en dispositivos de estas jornadas especiales. En este pequeño Prime Day de los de Jeff Bezos han vuelto a tirar la casa por la ventana, con un gran número de ofertas, que afectan a la gran mayoría de sus dispositivos más deseados. Vamos a repasar estas interesantes ofertas, entre las que sin duda vamos a encontrar algunos de los dispositivos más interesantes para disfrutar en nuestro hogar del universo de Amazon, no solo de Alexa, sino también de sus dispositivos Fire y Echo.

Amazon Echo Pop | Amazon

Las mejores ofertas en productos de Amazon

Como vais a ver, son varias las gamas de productos del gigante del comercio electrónico que cuentan con unos descuentos más que interesantes, y que estamos seguros de que a más de uno les va a tentar para hacerse con un nuevo gadget para su ecosistema Amazon.

Kindle Scribe | Amazon

Dispositivos para todos los gustos

Actualmente Amazon nos ofrece una gama de productos que sin duda puede ayudarnos en todos los rincones de casa. Concretamente en esta selección de ofertas tenemos dispositivos tan interesantes como los altavoces Echo, que incorporan Alexa y son capaces de manejar el hogar conectado mediante comandos de voz, al igual que ocurre con todos los Amazon Echo. También tenemos los célebres Fire TV, que ofrecen una forma rápida y sencilla de acceder a miles de contenidos de streaming, juegos y mucho más en nuestro televisor, aunque este no sea Smart.

Amazon Fire stick TV | Amazon

También tenemos el genial Kindle Scribe, que es el más grande de todos los lectores de libros electrónicos de Amazon, y en el que además podemos escribir fácilmente con su lápiz. Incluso podemos acceder a los eero Pro, el sistema de Wifi en malla que lleva Internet a cada rincón de casa a máxima velocidad. Aunque quizás el tapado de todo este listado sea el enchufe inteligente de Amazon, con el que podemos encender y apagar cualquier aparato electrónico desde la pantalla de nuestro móvil, o con solo pedírselo a nuestro altavoz inteligente de viva voz. Quedan todavía unas 12 horas de ofertas, para aprovechar estos importantes descuentos, que no veremos seguramente en muchos meses.