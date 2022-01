Lenovo lanza una nueva versión de su Smart Clock, ahora con Alexa

Los dispositivos inteligentes están invadiendo nuestros hogares a un ritmo vertiginoso, y es que en los últimos años hemos conocido multitud de dispositivos inteligentes que nos han hecho la vida mucho más fácil. Estos normalmente incorporan algún asistente de voz, y sobre todo tienen la forma de altavoz. Pero también se han extendido con bastante popularidad las pantallas inteligentes. Hoy nos fijamos en la nueva generación de uno de los dispositivos más populares de Lenovo, como es su Smart Clock, o lo que es lo mismo, la nueva generación de su reloj de mesilla inteligente. Este dispositivo sin duda llega para ofrecernos una serie de características que ya conocemos todos, pero que mejora con algunos accesorios interesantes.

Así es el Lenovo Lenovo Smart Clock Essential de 2022

Esta nueva versión llega con una configuración prácticamente idéntica a la de su predecesor. La principal diferencia es que es compatible con nuevos accesorios que harán del reloj algo más versátil. Este es compatible por ejemplo con el Lenovo Ambient Light Dock así como con la base de carga inalámbrica de la marca, que permite un uso mucho más cómodo de este. Estos dispositivos por otra parte ya eran compatibles con el anterior Lenovo Smart Clock 2 que debutó el pasado año. Pero quizás las principales novedades tienen que ver con dos funciones importantes. La primera, es que ya no cuenta con el asistente de Google integrado.

Lenovo Smart Clock Essential de 2022 | Lenovo

En su lugar, Lenovo ha optado por integrar al asistente Alexa de Amazon, lo que sin duda es un cambio de calado. No es la primera vez que vemos Alexa en los dispositivos de la marca, no hay más que mirar a sus tabletas M10, con dock para Alexa integrado. Esta versión pierde la luz de ambiente con la que contaba el modelo Essential anterior. Una vez más su diseño está acabado con un recubrimiento textil, muy habitual en este tipo de dispositivos inteligentes. Respecto de sus características, cuenta con una pantalla de 4 pulgadas LED, que no es táctil, y además es monocromo. Tiene varios botones físicos, para controlar el volumen del dispositivo o la reproducción, así como para silenciarlo.

Ahora integra un puerto USB tipo A, que es capaz de cargar a otros dispositivos fácilmente. Respecto del altavoz, este tiene una potencia de 3W, con altavoces de 1.5 pulgadas. Además, tiene dos micrófonos para escucharnos a gran distancia y con gran nitidez. Esta pantalla cuenta con un procesador Amlogic A113X, al que acompañan 4GB de memoria RAM, así como 4GB de almacenamiento interno. Incorpora un sensor de luz ambiental, un acelerómetro o un sensor de proximidad. También cuenta con Wifi de 2.4GHz, así como Bluetooth 5.1. Pesa 249 gramos, algo más que su predecesor. Este reloj se comercializará durante este mismo mes de enero, aunque no sabemos oficialmente cuándo lo hará en Europa, probablemente a la vez. Su precio podría ser de 59,99 euros. El nuevo Ambient Light Dock, uno de sus accesorios estrella, se pondrá a la venta por unos 29,99 euros, probablemente antes de la primavera.