El iPad Mini contará con una versión completamente renovada en solo unos meses

Apple sigue trabajando no solo en sus nuevos iPhone 13, que llegarán en el mes de septiembre a las tiendas, sino también en una nueva generación de sus tabletas, que se van a ir renovando poco a poco. Y no hablamos de los iPad Pro que se presentaron recientemente, sino de otros modelos más básicos, que no por ello van a dejar de recibir importantes mejoras inspiradas en otros iPad. Es el caso del iPad Mini, que aguarda una completa renovación que se inspirará seguramente en los iPad Air que llegaron hace unos meses al mercado con algunas características inéditas en la historia de Apple.

Un modelo que llegaría este mismo otoño

Una vez más ha sido Mark Gurman el que ha desvelado los planes de Apple respecto de su gama de tabletas. Y es que este analista a través de Bloomberg ha anticipado que el nuevo iPad Mini llegaría el próximo otoño a las tiendas, a finales de este año. Una tableta que estrenará un diseño completamente nuevo respecto del que hemos visto en los últimos años, que prácticamente no ha cambiado desde 2012. Una tableta que tomaría prestadas muchas de las novedades que hemos visto en los últimos iPad Air, que por primera vez dejaron atrás el Touch ID.

Nuevo iPad Mini | Apple

Este nuevo iPad Mini también lo haría, llevando el lector de huellas al botón de encendido, para ganar espacio en la pantalla y reducir el grosor de los bordes de esta. Por tanto se espera que la tableta sea más pequeña, aunque mantenga el tamaño de la pantalla. Aunque Gurman anticipa que este modelo podría crecer, con un pantalla de hasta 9 pulgadas. También se espera que esta nueva tableta cuente con una pantalla Mini LED, parecida a la que han estrenado recientemente los iPad Pro. Por tanto es de esperar un iPad Mini que supondrá toda una revolución dentro de la gama de la firma californiana.

iPad Air | Apple

La última revisión de este modelo, que recibiría su sexta generación, se hizo allá por 2019, por lo que sin duda es un modelo que va a ganar y mucho en atractivo para los usuarios con estas mejoras. Lógicamente además de los cambios en el formato de la pantalla y la llegada del nuevo Touch ID fuera de la pantalla, se espera una actualización del procesador para que este pueda ofrecer un rendimiento mucho más potente del que venía ofreciendo hasta ahora. Por otro lado es de esperar que el resto del diseño de esta tableta sea más similar al del iPad Air, también en su perfil, más cuadrado y recto, y en la parte trasera más plana, similar a la del iPad Pro.

Por lo que si estás pensando en hacerte con un nuevo iPad Mini, lo mejor es que esperes unos meses, porque probablemente por el mismo dinero te vas a llevar una tableta mucho mejor de lo que podrías haber imaginado. Veremos si se convierte en realidad, pero todo apunta a que si será así, por supuesto, con permiso de los iPhone 13.