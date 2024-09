La IA se integra en las afeitadoras de Philips para un apurado más preciso

Aunque la barba se ha vuelto a poner de moda, o realmente nunca dejó de estarlo, las afeitadoras siempre han estado ahí, o bien para modelar su figura, o directamente para librarnos del vello facial. Y en estos tiempos donde la IA marca el paso, acabamos de conocer la nueva propuesta de Philips en este mercado, con un nuevo modelo que hace uso de ella para dar los mejores resultados cuando nos afeitamos. Vamos a conocer cómo la IA puede ayudar en algo tan específico como el afeitado, y si realmente puede suponer el comienzo de una nueva era en este tipo de dispositivos.

Así es la nueva Serie 9000 de Philips con IA

La nueva afeitadora de la marca, todo un clásico de este segmento, ofrece las mismas características de afeitado que sus predecesoras, pero en este caso con la colaboración de la IA, que ayuda a contar con un afeitado más preciso en diferentes situaciones. Puede ofrecer un afeitado totalmente personalizado tanto en programas en mojado como seco, y con barba de hasta 5 días, por lo que pueden ser bastante tupidas.

Serie 9000 | Philips

La tecnología SkinIQ se encarga de analizar el grosor de la barba, para en consecuencia ajustar la potencia de afeitado para que sea la necesaria según ese tipo de pelo y densidad. El sensor de presión es capaz de decirnos si estamos haciendo más presión de la necesaria, o menos. Y esto nos lo transmite gracias al color del cabezal, que cambia entre verde, amarillo o rojo dependiendo de la intensidad con la que estemos afeitándonos.

De esta manera no nos pasaremos o no nos quedaremos cortos, esto no solo afecta a la eficiencia del afeitado, sino también a la salud de nuestra piel, que se verá menos irritada si hacemos la fuerza justa y necesaria para afeitarnos. Otro de los aspectos llamativos de esta afeitadora lo encontramos en la app GroomTribe, que permite acceder en tiempo real a estadísticas de afeitado, que nos dan una idea de la destreza con la que nos estamos afeitando. En base a estos datos, la aplicación también nos puede aconsejar para mejorar la eficiencia de nuestras sesiones de afeitado. Por tanto, se trata de unas afeitadoras que aplican la IA a procesos tradicionales, y los dotan de una utilidad potencialmente real.

Y es que el indicador de presión es algo esencial para no errar en la forma en que nos afeitamos. Algo que hacemos por instinto normalmente, y no porque alguien nos haya explicado realmente qué es una presión óptima al afeitarse, y qué no. Una afeitadora que además son bastante accesible, si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrecen con precios que superan por poco los 200 euros.

Una demostración de que la IA está más presente de lo que podríamos pensar en nuestras vidas, y que bien aplicada, puede ayudarnos en tareas tan básicas y esenciales como es la del afeitado. Estas afeitadoras no son estrictamente nuevas, pero sin duda pueden ayudarnos a volver a la oficina tras el verano con un aspecto mucho más cuidado