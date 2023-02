Huawei trabaja en unos auriculares que pueden analizar tu ritmo cardiaco

Los wearables son cada vez más completos, y sobre todo orientados a la salud y la actividad. Y cuando hablamos de audio, la realidad es que es un segmento que no ha crecido demasiado en cuanto a funcionalidades de salud en los últimos años. Las mejoras han llegado principalmente por el sonido, algo que es lógico y obvio, pero no se ha explorado mucho la posibilidad de añadir sensores que puedan equipararlos con una pulsera de actividad o smartwatch. Es algo que se esperó de los AirPods durante años, pero que no ha llegado a ocurrir. Ahora sí que parece que podría convertirse en realidad gracias a Huawei y sus futuros auriculares de alta gama.

El secreto de los Huawei FreeBuds Pro 2+

Un secreto que acabamos de conocer y que nos da una idea de hasta qué punto van a ser novedosos los auriculares de la firma china. Y es que ahora se sabe que Huawei está trabajando en implementar un sensor del ritmo cardiaco dentro de estos auriculares. No es algo extravagante, porque ya se ha rumoreado en numerosos auriculares, pero la realidad es que serían de los primeros dispositivos en estrenar una característica como esta en lo que se refiere a los auriculares Bluetooth.

Huawei Freebuds Pro 2 | Huawei

Por tanto, no solo destacarían por lo obvio, como es el sonido, sino también por su poder para ser capaces de analizar nuestra actividad física y desempeño cardiaco. Este sensor sería por tanto capaz de analizar el ritmo cardiaco y obtenerlo de nuestros oídos, por las venas que pasan a través de ellos y en general por otros parámetros detectados por diferentes sensores. De esta manera nos podríamos ahorrar perfectamente un dispositivo a la hora de salir a hacer deporte, ya que el propio auricular sería capaz de recolectar y almacenar toda la información necesaria para poder saber cuál es nuestra frecuencia cardiaca.

Además, podría combinar estos datos con los recogidos por nuestro teléfono, en forma de podómetro y GPS para completar toda la actividad registrada mientras hemos hecho ejercicio. Por lo demás se espera que este modelo mejore en algunos aspectos, como el sonido, con unos drivers de más calidad y audio de alta resolución Hi-Res. Eso sí, será todo un reto la gestión por parte de Huawei de la energía consumida por estos auriculares. Ya que entendemos que la monitorización del ritmo cardiaco podría reducir drásticamente la autonomía de estos.

Sea como fuere parece una evolución lógica del auricular inalámbrico, que tras haber visto una explosión de su mercado en los últimos años, ahora se enfrenta a un cierto estancamiento en lo que innovación y nuevas funciones se refiere. De ahí que sea necesario ensanchar las aptitudes de estos dispositivos. De tal forma que gracias a ellos sea posible no solo escuchar nuestra música favorita mientras hacemos deporte, sino que también sepamos hasta qué punto se ha esforzado nuestro corazón durante la actividad. De momento es solo un rumor, pero es de esperar que estos auriculares se presenten cerca o durante el verano. De ser cierto, esta característica podría suponer un antes y un después para este segmento de wearables.