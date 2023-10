Los Huawei FreeBuds Pro 3 llegan a España como gran alternativa a los AirPods

Aunque los AirPods son los referentes indiscutibles a la hora de buscar unos auriculares de primer nivel, y sobre todo solventes. Pero hay muchas alternativas en el mercado tan válidas, o más, si nos fijamos en su coste. Es el caso de los nuevos auriculares que estrena Huawei precisamente en España, y que nos ofrecen el mejor rendimiento y características con un precio muy ajustado. Se trata de los nuevos Huawei Freebuds Pro 3, que por fin podemos comprar aquí, te lo contamos todo.

Precio y disponibilidad

Los nuevos auriculares de Huawei llegan a un precio bastante competitivo, si tenemos en cuenta que se trata de un modelo de alta gama. Este será de 199 euros, y estará disponible en colores blanco, verde y plata. Además, si queremos completar nuestro wearable con una pulsera Huawei Band 8, solo vamos a tener que abonar 19,99 euros durante los primeros días promoción.

Huawei FreeBuds 3 Pro | Huawei

Unos auriculares a los que no les falta de nada

Y es que estos llegan con la mejor calidad de sonido. Partiendo de compatibilidad con audio Hi-Fi o del Alta Fidelidad, así como conectividad LDAC Bluetooth que permite disfrutar de esta calidad sin necesidad de cables. Puede transportar mediante esta conexión hasta tres veces más de datos, concretamente 990kbps. Pero el bueno sonido no termina aquí, porque además nos ofrece un triple ecualizador adaptativo que nos permitirá disfrutar de todos los detalles de la música en su máxima expresión, percibiendo matices que de otra forma sería imposible disfrutar.

Por supuesto ofrecen una potente cancelación de ruido, que es ahora capaz de cancelar un 50% más de ruido a nuestro alrededor. Para ello cuentan con un nuevo algoritmo inteligente 3.0, que funciona con el sistema de cancelación de ruido híbrido de tres micrófonos. Estos son capaces de analizar e identificar el sonido a nuestro alrededor, y así neutralizarlo con sonidos neutros. También ayudan las almohadillas de estos auriculares, que reducen el ruido físicamente, y que vienen en cuatro tallas diferentes para adaptarse al mayor número de personas.

La batería también es uno de los aspectos más destacados de estos auriculares. Porque nos ofrecen nada menos que 31 horas de autonomía si sumamos la batería integrada en el estuche. En el caso del auricular, es capaz de darnos hasta 6,5 horas, que no está nada mal. Unos auriculares que demuestran calidad ya desde el propio estuche que están fabricados con materiales de mucha calidad. Como el nanocristal de una sola pieza. La bisagra del estuche está oculta, y hay un panel táctil en cada auricular para controlar su funcionamiento.

Y un aspecto muy interesante, podrás conectarte a dos dispositivos con estos auriculares, sin tener que emparejarlos de nuevo, algo sin duda extremadamente cómodo. También podrán emparejarse rápidamente solo con aproximarlos a nuestro smartphone, sobre todo si este es un Huawei. Unos auriculares que no solo no tienen nada que envidiar a los AirPods, sino que los superan, ya que estos no cuentan con sonido de alta resolución o cancelación de ruido.