Las tabletas no han sido precisamente soportes sobre los que innovar en los últimos años. De hecho a sus pobres ventas, no ha ayudado que prácticamente hayan sido iguales externamente en los últimos años, sin verdaderas novedades. Pero parece que algo está cambiando en este 2019. No solo porque podríamos conocer unos iPad Pro con tres cámaras traseras, sino también porque como hemos conocido ahora, Huawei podría estrenar la primera tableta con cámara de fotos frontal dentro de un agujero, como hemos visto ya en los smartphones.

Primeros detalles de la Huawei MediaPad M7

Ahora se han desvelado las primeras características de esta nueva tableta de Huawei, que precisamente contaría con la primera cámara frontal de este tipo. Ha sido el medio chino 91Mobiles el que ha desvelado las primeras imágenes de esta tableta, que como muestran contaría con un agujero en la esquina de la pantalla para poder integrar la cámara de fotos frontal. Esto es algo que ya está completamente asumido en los teléfonos móviles, pero que es una novedad absoluta en el segmento de las tabletas, donde no hemos visto hasta ahora esta solución. Esto quiere decir, que la nueva Huawei MediaPad M7 contaría con una pantalla de bordes bastante delgados, que aprovecharán para mostrar toda la pantalla en su máximo esplendor.

Tableta Huawei MediaPad | Huawei

También contaría con una cámara de fotos dual, orientada de manera vertical, por lo que sin duda sería una tableta con mucho en común con algunos móviles de la gama media que hemos visto también en Huawei. También se puede apreciar que la tableta no contaría con un lector de huellas físico, por lo que nos inclinamos a pensar que pueda ofrecer un lector de huellas integrado en la pantalla, como estamos viendo cada vez más en los móviles. Esto es algo que ya hemos visto en tabletas de Samsung, pero desde luego sería una de las grandes novedades también de esta nueva tableta de Huawei.

Sin duda viendo estas imágenes podemos comprobar que estamos ante una de las primeras tabletas con una auténtica pantalla sin bordes, y que aprovecha casi todo su frontal. La tableta contaría con un sistema imantado que permitiría acoplar fácilmente el teclado como accesorio o el lápiz, al más puro estilo S-Pen de las Galaxy Tab de Samsung. Estamos por tanto ante la sucesora de la tableta MediaPad M6 de Huawei, que podría cambiar la nomenclatura para estrenar un nuevo modelo dentro de la marca. Desde luego estas imágenes nos dan una idea de cómo podrían ser las tabletas durante 2020, mucho más atractivas para los usuarios, adoptando algunas de las características más útiles de los móviles de gama media.

Veremos si finalmente es así, porque desde luego son características que ayudarán a las tabletas a recuperarse de unos años donde han sido completamente ignoradas por los usuarios, seguramente porque no habían adoptado cambios tan interesantes como estos que hemos conocido de la futura de Huawei.