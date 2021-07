Habla cualquier idioma en tiempo real con estos intérpretes en forma de auricular

No es la primera vez que os hablamos de unos auriculares que han sido diseñados para poder hablar fluidamente cualquier idioma, o más bien para comprenderlo de la manera más rápida y sencilla posible. Y en este caso conocemos un nuevo modelo que nos ofrece unas características similares a otros conocidos antes, pero que añade sus propias funciones para disfrutar de una experiencia única en este caso. Y es que hay pocas cosas más frustrantes que encontrarse en el extranjero con personas a las que nos gustaría conocer y no poder pasar de unas pocas palabras por la barrera que supone el idioma. Algo que no debería ocurrir más si te haces con unos auriculares como estos.

Características de los Ambassador Interpreter

Estos auriculares tienen un aspecto agradable y tecnológico, aunque eso sí, cuenta con un tamaño un tanto abultado, que los diferencia de los tradicionales auriculares In Ear con los que escuchamos música. Pero sin duda este aspecto es secundario cuando nos damos cuenta de las situaciones en las que estos auriculares pueden suponer un auténtico salvavidas. Y es que cuentan con diferentes modos para adaptar la experiencia a la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo uno de los modos permite que cada uno de los participantes en la llamada pueda colocarse uno de estos auriculares.

De tal forma que mientras uno habla el otro escucha en tiempo real lo que está diciendo ya traducido. De tal manera que lo que esa persona dice en tiempo real se traduce y se envía al otro auricular, el que tenemos colocado en ese momento, para poder escuchar la conversación en nuestro idioma. Pero hay otros modos, como uno en el que podemos hablar varias personas a la vez, hasta cuatro si contamos con varios de estos auriculares a mano. Hay otro modo que sirve para hablar en público en cualquier idioma, y que básicamente permanece en escucha mientras traduce en tiempo real lo que decimos y lo reproduce ya traducido a través de un altavoz.

Por último tenemos otro modo de escucha, que sirve para escuchar en tiempo real y traducido todo lo que dice otra persona y que es captado por los micrófonos de este auricular. Por ejemplo, si nos cuesta entender a otra persona en otro idioma, este es el método perfecto para saber lo que dice. En definitiva, unos auriculares que ofrecen una funcionalidad excepcional si no tenemos la suerte o el privilegio de conocer varios idiomas. Es la manera más rápida de poder hacerse entender y de que entendamos nosotros mismos a tantas personas que hablan diferente en el mundo y a las que no podríamos entender de otra manera. Estos llegan al mercado por unos 150 euros al cambio, lo que es bastante ajustado para todo lo que ofrecen estos auriculares.

Idiomas compatibles: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, árabe, griego, ruso, hindi, turco, polaco, chino mandarín, japonés, coreano, cantonés, hebreo, tailandés, vietnamita y holandés.