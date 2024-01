Grandes ausencias en el estreno de Apple Vision Pro, estas apps no estarán disponibles

Si esta misma semana os hablábamos de las aplicaciones que destacarán en el estreno de las primeras gafas de realidad mixta de Apple, ahora vamos con todo lo contrario, las grandes ausencias que se van a hacer notar y mucho en este estreno. Y es que a lo largo del día de hoy hemos conocido que algunas aplicaciones esenciales para millones de usuarios en todo el mundo no estarán disponibles en las gafas de Apple, algo que puede suponer un importante varapalo al fabricante californiano, vamos a conocer cuáles son esas ausencias tan sonadas.

Tres apps esenciales en cualquier dispositivo

Ha sido Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, el que ha desvelado dos nuevas aplicaciones que no estarán disponibles de momento para estas gafas. Estamos hablando de YouTube y Spotify, que se unen así a Netflix, que tampoco va a estar en el estreno de las gafas, que como sabéis se producirá el próximo 2 de febrero. Esto es evidente que no es nada bueno para Apple, ya que estamos hablando de tres de las apps más importantes del planeta, que reúnen miles de millones de usuarios entre todas ellas y todos los días.

Y parece ser que la inacción de estas aplicaciones respecto de las gafas va a ser total, tanto es así, que no solo no lanzarán una app específica para ellas, sino que además sus apps de iPad tampoco serán compatibles con las gafas. Como sabéis, el truco de Apple para tener miles de apps listas el primer día para estas gafas, es que todas las apps de iPad son potencialmente compatibles con las gafas, ya que se puede adaptar fácilmente para su uso en ellas por parte de los programadores.

Pero este no será el caso de estas tres aplicaciones, que no van a estar en las gafas en ninguna de las variantes de las que hemos hablado. Y es algo importante, porque es evidente que a la hora de ver contenidos, YouTube y Netflix son dos apps imprescindibles en cualquier dispositivo. Y no digamos a la hora de escuchar música en streaming si Spotify es la plataforma por excelencia en todo el planeta. Como es lógico, Apple suplirá estas ausencias con aplicaciones propias, como pueden ser Apple Music o Apple TV+.

Pero es evidente que gastarse más de tres mil euros en unas gafas para que no podamos acceder a las aplicaciones más básicas, esas que todos quieren tener en sus dispositivos, es algo bastante decepcionante. Las Apple Vision Pro se pueden reservar en Estados Unidos desde hoy mismo. Y para antes del WWDC del mes de junio se espera que se vendan en varios países más, entre los que de momento no se encuentra España. Esperemos que esto sirva para recibir en nuestro país las gafas más pulidas, y con un catálogo de software mucho más amplio del que parece que se va a ofrecer en sus inicios. También tendremos un modelo más asequible presuntamente en 2025, a ver si es verdad que son más baratas.