El Google Pixel Watch 3 se deja ver antes de su presentación

Google adelantará este año su evento de hardware, ese en el que los principales protagonistas son los Google Pixel, y donde también tendremos nuevos wearables. Un evento que habitualmente se ha venido celebrando en el mes de octubre, pero que este año se adelanta un par de meses. Será el próximo 13 de agosto cuando Google celebre este nuevo evento, y en él conoceremos al Google Pixel Watch 3, un smartwatch de última generación que ya ha desvelado muchos detalles antes de presentarse, los últimos en su paso por una de las certificaciones más importantes del mercado. Te contamos todos los detalles a continuación.

Pasan por la FCC

Y decimos que pasan, porque lo han hecho en plural, con dos nuevos modelos en distintos tamaños. El paso por la FCC norteamericana es básico para poder ponerse a la venta en Estados Unidos, y de paso ya es un buen indicador de que su lanzamiento es inminente. En este caso ha pasado en dos tamaños diferentes, de 41mm y 45mm. Los modelos disponibles contarán con conectividad LTE, y también contará con UWB, de ultra banda ancha, lo que demuestra que será sin duda alguna un reloj muy completo en cuanto a conectividad.

Pero será aún más competente, gracias a conectividades más habituales, como Bluetooth, Wifi, NFC o GPS. El paso por la FCC ha desvelado todos estos detalles sobre la conectividad de los nuevos relojes de Google, que como vemos, contarán con todo lo que podemos esperar de un modelo de alta gama. Los nuevos relojes de Google contarían con una pantalla AMOLED, con un tamaño de 1.2 pulgadas, así como una densidad de 320 píxeles, al menos en su versión más compacta. La de 45mm tendrá una pantalla más grande, de 1.45 pulgadas y conservará las mismas características técnicas.

La batería no sufriría muchos cambios, aunque se especula con un tamaño de 306mAh, así como una autonomía de 24 horas una vez que se carga por completo e incluso con el modo pantalla siempre encendida activado. Podría cargarse muy rápido, con un 50% en tan solo 30 minutos, o alcanzando el 80% en 45 minutos solamente. Una de las grandes novedades vendrá de la mano del software, ya que Wear OS 5, la nueva versión del sistema operativo de Google, contará con una nueva gestión de la energía y el rendimiento, que dotará de más autonomía a estos relojes inteligentes.

Un nuevo reloj que llegará basado en Android 14, y que volverá a ofrecernos un análisis pormenorizado de la salud, y de nuestra actividad física. Ahora bien, no se espera un gran protagonismo de la IA, como sí que está ocurriendo una vez que hemos conocido el despliegue de esta en los smartphones de la marca, de momento no parece que Wear OS vaya a integrar, así como así a Gemini, el nuevo asistente de Google, aunque no hay que descartar que sea algo real unos meses después de su lanzamiento. Seguro que Google nos revela algo al respecto en la presentación de sus nuevos teléfonos el próximo mes de agosto.