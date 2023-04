El Google Pixel plegable y su peculiar diseño se filtran en vídeo

Es sin duda uno de los móviles plegables más esperado, junto al de Apple. Y es que no solo lo esperamos porque mucha de su competencia ya ha mostrado sus propuestas, sino también porque de Google siempre se espera innovación, sobre todo en el apartado del software, donde su Android puede ofrecernos muchas pistas de por dónde va a crecer este sistema en lo que a dispositivo plegables se refiere. Ahora un vídeo nos muestra de manera gráfica cómo va a ser este nuevo dispositivo, y desde luego su diseño no nos va a dejar indiferentes, y probablemente levante tanto amor como odio.

Un diseño un tanto extraño

Eso es lo que hemos podido comprobar en este vídeo, que el aspecto de este teléfono no va a ser ni mucho menos el que podemos esperar de él, como el de un Fold o un Flip de Samsung, sino que parece que Google apuesta más por un formato similar al de una tableta, en todos los sentidos. Y es que lo que más llama la atención es el grosor de los bordes, que en este caso es bastante grueso comparado con lo que hemos visto en su competencia, donde los bordes son prácticamente inexistentes. Aquí sí, son más similares a los de una tableta tradicional.

Algo que desde luego no parece tener mucho sentido si lo que quieren es competir con los plegables que hemos conocido hasta ahora. Pero que sí que podría tener sentido si la intención de Google es la de darnos una experiencia todo pantalla, pero con unos medios más asequibles. Y lo decimos porque en el vídeo se puede ver cómo la cámara selfie se encuentra integrada en el borde, por lo que no mancha la visión de la pantalla, y por tanto nos permite disfrutar de un formato todo panel sin notches ni orificios.

Eso sí, a costa de los bordes de la pantalla, que sinceramente, no son de recibo en un plegable de 2023. Recordemos que para evitarlo Samsung cuenta desde hace dos generaciones con cámaras ocultas bajo la pantalla, que, si bien no son perfectas, cumplen perfectamente su cometido, y permiten ver contenidos sin notar que tenemos ahí una cámara, y todo ello con bordes de pantalla mínimos. Así que, de ser así, porque podría tratarse de una versión preliminar, sería desde luego una gran decepción, porque además no será un móvil barato. Delante vemos una cámara en la parte superior, esta sí que parece dentro de un orificio y no en los bordes, que sí serían similares a los de sus móviles Pixel, más delgados.

Factor de forma tradicional

Otro aspecto llamativo es el factor de forma, ya que como podéis comprobar cuenta con uno más panorámico, menos alargado que los Samsung o Xiaomi, y más parecido al Find N2 de Oppo. En este aspecto también es más parecido a una tableta, por lo que parece que Samsung busca con ello ofrecer una experiencia más similar a esta que la de un móvil tradicional. Sin duda un vídeo que podríamos describir como decepcionante, ya que sin duda no es el diseño que esperábamos de un móvil que seguramente esté más cerca de los 2.000 euros que de los 1.000 euros de precio.