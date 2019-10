Las llaves de seguridad Titan se han convertido en una herramienta de seguridad cuando navegamos en Internet casi imprescindible, para aquellas personas que buscan la máxima seguridad de sus datos, sea cual sea la plataforma. La marca Titan de los de Mountain View aunque no ha llegado de momento a España ya lo ha hecho a algunos países Europeos, por lo que es de esperar que la podamos conocer también pronto en nuestro país. Ahora Google ha colaborado con el líder en este tipo de llaves de seguridad, Yubico, para lanzar un nuevo modelo con conectividad USB Tipo C, cada vez más extendida.

Así es la nueva Google Titan tipo C

Como os contábamos, Yubico es el fabricante líder de este tipo de llaves de seguridad, y las vende desde hace tiempo en España. Pero sin duda quien está dando más visibilidad y su necesidad a estas llaves es sin duda Google. La nueva Google Titan con conectividad USB Tipo C. Esta es una llave basada en el modelo Yubico 5C, con el que han colaborado, pero con el aspecto de las Titan, que son de color blanco y por supuesto añaden el logotipo de Google. Una vez más, este dispositivo llega de momento al mercado estadounidense, a un precio de 40 dólares, unos 36 euros al cambio.

Google Titan | Google

Esta llave USB ha sido desarrollada bajo el estándar FIDO de seguridad, por lo que os proporciona una herramienta muy eficiente para evitar que nos suplanten la identidad en la red, desde cualquier dispositivo. Esta nueva llave es compatible según Google con Android, Chrome OS, macOS, y Windows. Es una llave que funciona exclusivamente a través del puerto USB tipo C, por lo que no cuenta con NFC para poder utilizarla sin cables.

¿Para qué sirve una de estas llaves de seguridad Titan?

Este tipo de llaves cada vez son más populares, ya que nos permiten añadir una capa extra de seguridad a nuestras cuentas en la red. Además una capa de seguridad física, que podemos llevar con nosotros a cualquier lugar. Hay muchas webs, apps y por supuesto los servicios de Google, que ya son compatibles con este tipo de llaves, que llevan la verificación en dos pasos a un nuevo nivel. Gracias a ellas, cuando alguien intenta entrar por primera vez en nuestra cuenta desde un tercer dispositivo, se pide que el usuario introduzca la llave en el conector USB, en este caso Tipo C, para que se pueda verificar que la cuenta es nuestra. Si no tenemos la llave a mano, no es posible verificar la cuenta y por tanto no se puede utilizar.

Son llaves USB que podemos llevar precisamente en un llavero para poder introducirlas cuando por ejemplo Google nos lo pide, si por alguna razón hemos cambiado de móvil u ordenador y entramos por primera vez en nuestra cuenta desde esos dispositivos. Así que es una manera muy práctica de identificarnos en la red y evitar de la manera más efectiva que otras personas puedan utilizar nuestra cuenta desde sus dispositivos, suplantando nuestra identidad.