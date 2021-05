Google está llevando su nuevo sistema operativo Fuchsia a los Nest Hub

Hace unas semanas os contábamos que en la certificación Bluetooth se había dejado ver un nuevo dispositivo con el sistema operativo Fuchsia de Google. Este sistema se espera que en el futuro sustituya a Android, y de momento el primer movimiento que han hecho los de Mountain View ha sido llevarlo a la primera generación de Nest Hub. Este sistema operativo de momento no tiene una apariencia diferente, pero sí que cuenta con un núcleo completamente distinto, y esto está llegando ahora a los dispositivos de la firma californiana, como era de esperar.

Una larga espera que ¿ha merecido la pena?

Fuchsia OS lleva en desarrollo cuatro años, en los que no habíamos visto todavía este sistema dentro de ningún dispositivo. Pero por fin ha llegado el momento que muchos habían esperado, y esta primera versión final y estable del sistema ha comenzado a llegar a los Nest Hub, las pantallas inteligentes de Google. De momento la actualización es tan sigilosa que la mayoría de los usuarios de estos dispositivos no van a notar que ha llegado a ellos, por lo que seguramente si tienes uno en casa no vayas a notar diferencia alguna entre el Nest con el sistema original y con Fuchsia.

Nest Hub 2 | Google

Parece que por este movimiento Google está pensando en llevar a cabo una expansión lenta y en dispositivos que no puedan dar demasiados problemas a los usuarios. Básicamente en este caso la interacción de estos es extremadamente limitada si la comparamos con los teléfonos inteligentes, con los que normalmente estamos todo el día interactuando. El actual sistema operativo dentro de estas pantallas es CastOS, y este será sustituido poco a poco durante los próximos meses con el nuevo sistema.

De momento parece que va a ser la única aparición pública y oficial que haga el nuevo Fuchsia OS, y por ahora será en aquellos dispositivos Nest Hub que formen parte de la beta de Google. Pero es de esperar que en el medio plazo todos los dispositivos de primera generación del Hub cuenten con este sistema operativo. A partir de ahí nadie sabe, lo lógico es que por su similitud la segunda generación de los Nest Hub también reciba el nuevo sistema operativo. Ahora mismo la gran incógnita es saber a qué dispositivos dará el salto este software en los próximos años.

Hubo mucho revuelo en su momento con la posibilidad de que este sistema operativo sustituyera a Android. Pero todo lo que se especuló en ese momento ha perdido bastante fuerza últimamente. Y a medio plazo no se espera que se pueda expandir a dispositivos como tabletas, Chromebooks o móviles. En cualquier caso de implementarse, ocurriría como en los Nest Hub, los usuarios no percibirían prácticamente ningún cambio, ya que visualmente no tiene por qué cambiar nada. Todas las novedades se encuentran en el núcleo del sistema, algo que podría dar como resultado una versión de Android más segura en general, y mucho más eficiente, con un menor consumo de energía y un mayor rendimiento con menos requerimientos de software.