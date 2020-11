Google actualizará sus altavoces Nest Audio con una de las funciones más esperadas

La firma de Mountain View presentí hace unas semanas los nuevos Nest Audio, que no son otra cosa que la nueva generación del altavoz Google Home, el modelo estándar de toda la gama. Pues bien, ahora hemos conocido que quienes compren uno de estos altavoces inteligentes podrán disfrutar en un futuro de una nueva funcionalidad que es de las que más han demandado los usuarios de este altavoz. Una funcionalidad que ampliará las posibilidades de estos altavoces a la hora de utilizarlos en casa para apoyar los contenidos visuales que disfrutemos.

Nueva función de “Home Cinema” con audio

La idea de Google, y que ha sido descubierta por el Wall Street Journal, dotaría al altavoz de la posibilidad de reproducir el sonido que envía el Chromecast al televisor. De tal manera que podríamos reproducir los contenidos que vemos, por ejemplo, una serie o una película, en estos altavoces, incluso en varios a la vez, de tal manera que se puedan utilizar como un conjunto estéreo. Por tanto, la idea sería integrar el nuevo Chromecast con el Nest Audio, de tal manera que ambos funcionaran como uno solo, y lo que reproduzcamos en el sistema Google TV de Chromecast se pueda escuchar directamente en los altavoces de Google.

Nest Audio | Google

Así que estos altavoces de Google aumentarían mucho su utilidad, ya que con ellos no sería necesario comprar unos altavoces extra para mejorar el sonido del televisor, que suele ser bastante malo en la mayoría de televisores de pantalla plana, por obvias razones, entre ellas la falta de espacio en el cuerpo del televisor. De esta manera Google podría dotar a su altavoz estrella de una función que sin duda podría ser determinante para que muchas personas se puedan decantarse por estos altavoces como el complemento perfecto al uso del nuevo Chromecast o de un televisor con Android TV y Chromecast integrado.

No en vano es lo lógico, que todos los dispositivos de Google se puedan interconectar para maximizar el uso que hacemos de ellos. Además, esto podría aumentar la venta de estos altavoces, sobre todo añadiendo no uno, sino dos a nuestro televisor para contar con un sistema similar a los “Home Cinema” usándolos combinadamente. Un altavoz Nest Audio que ha sorprendido a muchos precisamente porque tiene un gran sonido, mucho mejor que el de su televisor. Hasta el punto de que puede hacer perfectamente la labor de conjunto de sonido de calidad, como para poder ver una película con un ambiente similar al del cine, salvando las distancias. De momento no está disponible, pero se espera que sea pronto cuando Google ofrezca esta funcionalidad con una actualización, porque es un tema de software, algo que sin mucho sentido había impedido Google hace años. Parece que al menos han entrado en razón.