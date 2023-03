Los futuros iPad Pro con pantalla OLED podrían ser más caros que un MacBook Pro

El iPad Pro es desde su lanzamiento la tableta premium más avanzada del mercado, habiendo evolucionado lo suficiente como para que su rendimiento y funcionalidades sean similares a las de un ordenador portátil. El próximo año podría llegar una de las mayores novedades de la marca en los últimos años, en lo referente la pantalla. Y es que estos modelos todavía no han podido contar con pantallas de tecnología OLED, que es lo que normalmente asociamos a un dispositivo de alta gama, sobre todo en una tableta. Pues bien, el próximo año podrían estrenar estas pantallas, y esto conllevaría un aumento notable del precio.

Estos serían sus precios

Ha sido el medio The Elec el que ha desvelado los planes de precios para los nuevos iPads Pro OLED de 2024. Los de Cupertino ya estarían desarrollando la estrategia de posicionamiento de estos en el mercado, y desde luego no sería una buena noticia para los consumidores, que tendrían que hacer frente a precios más elevados, vamos, que no van a salir gratis las mejoras, sino que supondrán un gasto incremental. Y es que no se trata de una subida de precios moderada, sino que se puede describir como exagerada.

iPad Pro | Apple

Porque el modelo de 11 pulgadas pasaría de costar en Estados Unidos unos 799 dólares a unos 1500 dólares. Mientras que el modelo de 13 pulgadas subiría hasta los 1800 dólares. Según las mismas fuentes estos nuevos precios significarían un aumento del coste del 80% y 60% respectivamente sobre los precios de los modelos actuales, que nos ofrecen pantallas LED Liquid Retina. Desde luego es un aumento de precio tal que no sabemos hasta qué punto se podrían justificar sin lanzar una gama nueva de iPad que lo justificara. Una cosa es subir el precio un 15% o 20%, incluso un 30%, y otra cosa muy distinta es casi doblar el coste del dispositivo.

En estos extremos se daría el caso de que algunos iPads Pro con pantalla OLED serían más caros incluso que algunas variantes de los MacBook Pro. De todas formas existe la posibilidad de que aquí a su lanzamiento haya cambios significativos en estos precios, ya que los paneles OLED, que están aún en desarrollo por parte de Samsung y Apple. Por tanto, podría haber todavía margen para que el precio de estos modelos no fuera tan alto, porque desde luego es algo fuera de toda lógica comercial, por muy buena que sea la mejora en la pantalla.

Ya este mismo año hemos visto aumentos de precio en los iPads más básicos. De hecho, el modelo tradicional ha dejado atrás su precio asequible, que se movía entre los 350 y 400 euros, para rozar ya los 600 euros. Pero en este caso de los iPad Pro con pantallas OLED desde luego sería un aumento de precio poco asumible, salvo que nos estemos perdiendo algo. Como los rumores que han apuntado a un iPad híbrido de Mac, con el sistema operativo MacOS, puede que ahí si tuviera sentido. Pero de momento lo poco que se sabe es que su única novedad de rendimiento residiría en el procesador M3 de Apple.