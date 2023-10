Los futuros iPad Air darán un estirón para ser más grandes

El iPad Air ha sido tradicionalmente la tableta más liviana de Apple, y también una de las más compactas. Pero parece que Apple tiene grandes planes para ella, y nunca mejor dicho, ya que está trabajando en una nueva versión que sería bastante más grande de las que hemos conocido en los últimos años. Y es que ahora hemos conocido muchos detalles de la sexta generación del iPad Air, que se convertirá en la más grande que hayamos conocido hasta ahora en su historia.

Así será la nueva iPad Air

Las informaciones llegan desde China, y parece que directamente desde la cadena de suministro cercana a Apple, que al fin y al cabo es la que tiene información de primera mano sobre los planes de los californianos, al tener que proveer de los materiales necesarios a estos. Y parece que han detectado movimientos que indican que Apple está trabajando en una versión del iPad Air mucho más grande de las que hemos conocido hasta ahora.

Actualmente el iPad Air cuenta con una pantalla de 10,9 pulgadas, por lo que ya es de por sí una tableta grande, pero según estas informaciones lo será aún más. Ya que desde China aseguran que habrá un nuevo iPad Air con una pantalla de 12,9 pulgadas, al estilo de los iPad Pro más grandes. Y parece por tanto que tendríamos una gama de tamaños también muy similar a la de estas tabletas más avanzadas.

Por lo que la próxima gama contaría con modelos tanto de 10,9 como de 12,9 pulgadas. La nueva generación contará con otras novedades más allá del tamaño de su pantalla. La más obvia es un procesador más potente, que probablemente será el nuevo chip M2, que todavía no ha pasado por estos modelos, ya que el más reciente tiene alrededor de año y medio. Por tanto, parece que este modelo dará un estiróin para tener un hermano mayor de panel mucho más grande.

El actual modelo base del iPad Air tiene un precio de partida de 769 euros para la versión de 64GB, no sería descabellado pensar en un modelo de 12,9 pulgadas con un precio de partida que ronde los 1.000 euros, los 999 euros serían un buen precio a nivel psicológico. Pero las diferencias son especialmente dolorosas cuando comparamos el precio de estos dispositivos con el que tienen en Estados Unidos, siendo prácticamente de 170 euros menos que en España.

En cualquier caso, parece que Apple quiere ofrecer alternativas más asequibles a los iPad Pro, con pantallas grandes y con algo menos de potencia. No en vano muchas personas que utilizan estos dispositivos para ilustrar o entretenerse no necesitan de un procesamiento extremadamente potente. Parece que el lanzamiento de este modelo no está muy lejos, y podría llegar antes de lo que pensamos. No se descarta en absoluto que antes de finalizar este año tengamos noticias. De no ser así, habría que esperar a la próxima primavera para poder conocer a esta interesante tableta, seguro que en las próximas horas o días aparecen más detalles.