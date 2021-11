Tu Fitbit ahora te dice si es un buen día o no para ir al gimnasio

Para muchos los wearables se han convertido en unos dispositivos imprescindibles en el día a día, y es que con ellos podemos contar con una serie de datos a los que normalmente no podríamos haber accedido de no haber contado con equipos profesionales o con la ayuda de expertos en salud y deporte. Pero ahora incluso con las pulseras más baratas podemos obtener cientos de datos diarios relacionados con nuestros hábitos diarios. Fitbit es uno de los fabricantes de wearables más importante del planeta, de hecho, es una de las últimas adquisiciones de Google. Y poco a poco se va notando la inversión de los de Mountain View, con nuevas funciones que no dejarán a sus usuarios indiferentes. Lo último que hemos conocido es que estas pulseras nos recomendarán cuándo es el mejor momento para ir al gimnasio.

Al gimnasio cuando sea necesario

Y es que hemos conocido ahora que varios de los wearables de Fitbit van a estrenar una nueva funcionalidad que buscará que nuestras visitas al gimnasio sean verdaderamente necesarias. Esta función se denomina Daily Readiness Score, que viene a ser una especie de calificación que nos dice si es necesario hacer ejercicio en el día de hoy o si es más recomendable esperar a otro día ya que lo más necesario es lo recomendable. Esta puntuación que nos dice si es necesario ir al gimnasio se obtiene con una serie de datos que va obteniendo el wearable de nuestra actividad física.

Fitbit Sense | Fitbit

Estos datos por ejemplo son los recogidos durante el sueño, los hábitos a la hora de dormir, así como la frecuencia cardiaca a lo largo de distintos momentos del día. Toda esta información se conjuga con la actividad que hemos practicado en las últimas horas, para conocer esa puntuación final, que nos dirá si es necesario acercarnos a hacer ejercicio o si es mejor dejarlo para otro día. Por tanto, con estos nuevos algoritmos y funciones como Daily Readiness Score, los fabricantes están volcándose ahora en otros aspectos de la actividad física que hasta ahora no han tenido toda la atención por parte de los fabricantes.

Y es que mientras la mayoría de wearables se centra en hacer monitorización de la actividad física, pocos son los que se centran en la “post actividad” y nos dan algún tipo de información sobre si es recomendable llevar a cabo una recuperación física o si por el contrario no hay problema en seguir practicando deporte sin comprometer nuestra salud física. Por tanto, quienes cuenten con un dispositivo de Fitbit con este software, podrá saber en base a esta puntuación si es un buen día para hacer deporte, o si por el contrario es más necesaria una recuperación con algún ejercicio más relajado respecto del que hemos practicado otros días.

Así que en esta ocasión Fitbit da un paso adelante y se centra en un área de la monitorización física que no es muy frecuentada por los fabricantes, y que todo apunta que será tendencia durante 2022 en otros muchos.