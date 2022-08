Estos son algunos de los mejores wearables con los que pagar en tiendas

Elegir el reloj inteligente que más encaje con nuestras necesidades es una tarea complicada. Todo dependerá de lo exigentes que seamos y las expectativas que tengamos. Ya no se trata sólo de una cuestión de estética, sino que en función del uso que queramos, debemos tener en cuenta las funciones que albergan.

Paga todas tus comprar con el reloj

Pagar con el teléfono o el reloj en cualquier comercio es una realidad. Gracias a la tecnología NFC podemos realizar nuestras compras sin necesidad de sacar la tarjeta de la cartera. Por lo que, si estás buscando un reloj con el que pagar en todas tus compras y no sabes por cual decantarte, tienes varias opciones, aunque la decisión dependerá en parte de tus necesidades y tu teléfono móvil.

Apple Watch Series 7 | Apple

Si eres usuario de iPhone la elección es mucho más sencilla. Al tener tan limitada la compatibilidad con otros dispositivos, se reducen considerablemente las opciones. Esta se limita a cualquiera de los modelos de Apple. Todos sus dispositivos incluyen esta opción, Para usarlo debemos configurar Apple Pay en nuestro teléfono móvil. Ahora sólo tenemos que incluir las tarjetas como forma de pago y comenzar a usarlo.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro | Samsung

Otra muy buena alternativa para los usuarios de Android son los relojes inteligentes del fabricante coreano Samsung, Hace unos días asistíamos a la presentación de su nueva generación de relojes inteligentes. Con los que podemos hacer uso de Samsung Pay, la aplicación a través de la cual, no sólo podemos pagar, sino que además incluye tarjetas de fidelización y las tarjetas de embarque de nuestros viajes. Aunque podemos hacer uso de estos para pagar con cualquier teléfono Android, configurado correctamente. Podemos encontrarnos con que algunas de sus funciones no están disponibles si no tenemos un móvil de la misma marca. El uso del tensiómetro o el electrocardiograma está limitado por el uso de la app Samsung Health Monitor, solo disponible en la Samsung Store para teléfonos del fabricante.

TicWatch Pro X | Mobvoi

Por último, un reloj que podemos usar sin ningún tipo de restricción para comprar y fundirnos la tarjeta son los TicWatch. Los modelos de alta gama ofrecen esta posibilidad. Al igual que en los anteriores, solo tendremos que configurar nuestras tarjetas y acercar el reloj al TPV para pagar. Entre los modelos que disponen de esta opción se encuentra el Ticwatch Pro 3 Ultra, un reloj elegante y con muy altas prestaciones.

Aunque la elección no depende únicamente del teléfono que tengamos o de las nuestras necesidades, también hay que tener en cuenta en la compatibilidad de la app de pago de nuestro banco, ya que no todos los bancos admiten el pago a través de estas aplicaciones. Si nuestro banco no es compatible y no nos permite el pago a través de estas plataformas no podremos hacer uso del reloj. Por lo que para nosotros es importante esta opción antes de lanzarnos a la compra debemos cerciorarnos de que podemos hacer uso. Aunque gracias a las políticas de devolución siempre podemos probar y si no nos convence devolverlo.

